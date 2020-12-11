Cảnh báo: Top con giáp bị vận xui đeo bám, hung tinh chiếu mệnh, lành ít dữ nhiều trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/12/2020 12:36

Trong 3 ngày tới, những con giáp xui xẻo này sẽ gặp họa thị phi, lành ít dữ nhiều, nếu không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Top con giáp xui xẻo này sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió, dù chẳng làm gì cũng bị thị phi bủa vây. Nhẹ thì hao tài tốn của, nặng thì tán gia bại sản, sức khỏe tuột dốc không phanh trong 3 ngày tới. 

con giap xui xeo 1
Bị vu vạ, đổ điêu và bày mưu tính kế hãm hại nên nếu không cẩn thận con giáp xui rủi này sẽ mất trắng những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão hiền lành, đảm đang và chịu thương chịu khó. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Mão cũng vươn lên đổi đời, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, vì quá tài năng, thành đạt nên Mão bỗng trở thành con mồi của những kẻ ghen ăn tức ở. Bị vu vạ, đổ điêu và bày mưu tính kế hãm hại nên nếu không cẩn thận con giáp xui rủi này sẽ mất trắng những gì đang có. 

con giap xui xeo 2
Sửu đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Điềm đạm, có kỹ năng quản lý nhân sự, đầu tư khôn ngoan nên Sửu thăng chức tăng lương ầm ầm. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, của nả chất đống.

Trong 3 ngày tới, Sửu phải đề cao cảnh giác. Đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo tiền tài tiêu tán, lành ít dữ nhiều. 

con giap xui xeo 3
Muốn biến nguy thành an, bảo toàn phúc lộc Dần cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tài lộc sa sút rõ rệt nên Dần sẽ có những ngày tới khá chật vật, làm cật lực cũng chẳng thu được đồng nào. Thậm chí, vì sai sót trong công việc con giáp xui rủi này còn phải trả giá đắt bằng khoản tiền bồi thường khá lớn.

Muốn biến nguy thành an, bảo toàn phúc lộc Dần cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân ra tay với mình, càng không nên cả nể mà hỗ trợ những người mình không tin tưởng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, yêu vợ thương con, ai lấy được sẽ hạnh phúc cả đời

3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, yêu vợ thương con, ai lấy được sẽ hạnh phúc cả đời

Nếu lấy được những con giáp chung thủy này làm chồng phụ nữ sẽ sung sướng như bà hoàng, chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, cưng yêu chiều chuộng.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp xui rủi con giáp đen đủi

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to