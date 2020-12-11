Cảnh báo: Top con giáp bị vận xui đeo bám, hung tinh chiếu mệnh, lành ít dữ nhiều trong 3 ngày tới

Trong 3 ngày tới, những con giáp xui xẻo này sẽ gặp họa thị phi, lành ít dữ nhiều, nếu không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Top con giáp xui xẻo này sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió, dù chẳng làm gì cũng bị thị phi bủa vây. Nhẹ thì hao tài tốn của, nặng thì tán gia bại sản, sức khỏe tuột dốc không phanh trong 3 ngày tới. Bị vu vạ, đổ điêu và bày mưu tính kế hãm hại nên nếu không cẩn thận con giáp xui rủi này sẽ mất trắng những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Trời sinh Mão hiền lành, đảm đang và chịu thương chịu khó. Thế nên, dù sinh ra trong gia đình nghèo khó Mão cũng vươn lên đổi đời, lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, vì quá tài năng, thành đạt nên Mão bỗng trở thành con mồi của những kẻ ghen ăn tức ở. Bị vu vạ, đổ điêu và bày mưu tính kế hãm hại nên nếu không cẩn thận con giáp xui rủi này sẽ mất trắng những gì đang có. Sửu đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Điềm đạm, có kỹ năng quản lý nhân sự, đầu tư khôn ngoan nên Sửu thăng chức tăng lương ầm ầm. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, của nả chất đống.

Trong 3 ngày tới, Sửu phải đề cao cảnh giác. Đừng dễ dàng tin tưởng vào bất cứ ai, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo tiền tài tiêu tán, lành ít dữ nhiều. Muốn biến nguy thành an, bảo toàn phúc lộc Dần cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Tài lộc sa sút rõ rệt nên Dần sẽ có những ngày tới khá chật vật, làm cật lực cũng chẳng thu được đồng nào. Thậm chí, vì sai sót trong công việc con giáp xui rủi này còn phải trả giá đắt bằng khoản tiền bồi thường khá lớn. Muốn biến nguy thành an, bảo toàn phúc lộc Dần cần cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân ra tay với mình, càng không nên cả nể mà hỗ trợ những người mình không tin tưởng. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, yêu vợ thương con, ai lấy được sẽ hạnh phúc cả đời Nếu lấy được những con giáp chung thủy này làm chồng phụ nữ sẽ sung sướng như bà hoàng, chẳng cần giữ chồng vẫn ngoan, cưng yêu chiều chuộng.

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