Cảnh báo con giáp nào hao tài trong tháng 10 dương lịch này?

Tuổi Tý là con giáp mất tiền tháng 10/2022, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi tài vận của bạn có chiều hướng đi xuống, các khoản thu chững lại. Vì thế, bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở, không nên mở mang quá nhiều, bởi khi vận khí bất ổn, các kế hoạch của bạn có thể đổ bể nửa chừng gây hao tài tốn của.

Đầu tư, kinh doanh nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn tiền quá nhiều kẻo không thu hồi được vốn liếng. Bản mệnh hãy tập trung cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mải mê chạy theo trào lưu, cuối cùng thì “xôi hỏng bỏng không”.

Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Bạn có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó.

Tuổi Tỵ

Tháng 10 của tuổi Tỵ có hung cát đan xét. Cát tinh mang đến cơ hội phát triển còn hung tinh tiềm tàng gây ra sóng gió bất ngờ. Vận khí của tuổi Tỵ trong giai đoạn này vẫn còn khá yếu. Bản mệnh nên cẩn trọng thực hiện từng bước, không nên quá hấp tấp, đề phòng thị phi ập tới.

Tài lộc trong tháng tới của tuổi Tỵ chưa thực sự lý tưởng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh đầu tư mạo hiểm, tránh bị lừa đảo. Hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh nên tuổi Tỵ phải cẩn trọng trong việc đánh giá tình hình đầu tư, tránh tiền mất tật mang.

Chuyện tình cảm không được quan tâm đúng mức nên hai bên có thể xảy ra bất đồng, không thấu hiểu lẫn nhau. Sức khỏe của tuổi Tỵ cũng không được lý tưởng lắm do bản mệnh hay rơi vào trạng thái căng thẳng, mất ngủ, tâm trạng uể oải, thiếu năng lượng.

Tuổi Thìn

Tình hình tài chính của người tuổi Thìn không quá tươi sáng, dù kiếm được thì cũng tiêu nhiều hoặc dùng cho mục đích đầu tư nhưng thiếu hiệu quả. Do đó bạn chớ nên chủ quan trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Đây là tháng bạn không nên bất chấp để đầu tư mới hay triển khai kinh doanh, những trò cá cược đỏ đen càng nên tránh. Có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không thể lường hết được, bạn chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì.

Vận may tiền bạc trong tháng không nhiều, bạn nên tiết chế, chờ đợi thời cơ chín muồi. Hãy chuẩn bị chu đáo mọi bước trước khi tiến hành bất cứ việc gì, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Ngoài ra, thời gian này bạn cũng nên tránh cho vay mượn. Tiền bạc không phân minh có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ, thậm chí khiến người quen trở mặt.

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