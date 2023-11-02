Cận ngày 20/9 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình duyên lẫn tiền bạc, tiền chất cao như núi, vận khí vụt sáng như pháo hoa, hỷ sự tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 10:50

Tử vi dự đoán, cận ngày 20/9 âm lịch, những con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc vô cùng hoan hỷ.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy, cận ngày 20/9 âm lịch, tuổi Ngọ chính là con giáp có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Từ thời gian này, những người tuổi Ngọ không còn phải quá lo lắng về tài chính bởi bạn đã tìm thấy cơ hội mở rộng kinh doanh cho mình tìm kiếm nguồn thu nhập khác ngoài những gì bạn đang có.

Trời thương nên người tuổi Ngọ càng tự tin, lý trí bao nhiều sẽ càng gặt hái được nhiều lộc lá trong trong tuần mới bấy nhiêu. Đây chính là cơ may ngàn năm có một với người tuổi Ngọ nên hãy nắm bắt lấy nó.

Cận ngày 20/9 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình duyên lẫn tiền bạc, tiền chất cao như núi, vận khí vụt sáng như pháo hoa, hỷ sự tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thường là những người làm việc gì cũng chỉn chu. Con giáp này vô cùng thuận lợi từ công việc kinh doanh đến công việc làm công ăn lương vào thời gian cận ngày 20/9 âm lịch. Tuổi Tuất có khả năng được cấp trên thăng chức vì nỗ lực mà bạn đã có được. Cấp trên của bạn đang muốn tìm cách giữ chân nhân tài nên nhất định tuổi Tuất phải tự tin lên nhé!

Con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng khá ổn định, cố gắng vun đắp tình cảm này vì đây là người vô cùng phù hợp, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Dù cuộc sống tìm đúng người thật sự rất khó khăn, phải trân trọng cơ duyên nhé.

Cận ngày 20/9 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình duyên lẫn tiền bạc, tiền chất cao như núi, vận khí vụt sáng như pháo hoa, hỷ sự tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn trời sinh ra đã rất thông minh, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt nên trong tuần này kết giao được mối quan hệ thân tình. Dự đoán cận ngày 20/9 âm lịch, tuổi Thân nhờ mối quan hệ này mà bạn có thêm mối làm ăn, giúp cho công việc của bạn thuận lợi. Đặc biệt, với những người tuổi Thân còn làm công ăn lương được cấp trên cất nhắc, người làm kinh doanh riêng có nhiều khách hàng tiềm năng giúp cho cơ hội của bạn ngày một lớn hơn.

Những người tuổi Thân nên chú ý tới ngoại hình của mình đôi chút. Bạn hãy ăn mặc thật đẹp, chỉn chu, ngoại hình chính là việc giúp cho bạn có được sự tín nhiệm từ người khác và tạo hình ảnh tốt với đối phương trong giao tế làm ăn.

Cận ngày 20/9 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình duyên lẫn tiền bạc, tiền chất cao như núi, vận khí vụt sáng như pháo hoa, hỷ sự tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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