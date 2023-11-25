Càn khôn xoay chuyển vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11: 3 con giáp tăng tiến giàu khủng, hưởng trọn phú quý thiên hạ, may mắn vươn cao

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 16:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền căng ví, tình đầy tim vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11.

Tuổi Dậu

Vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11, tuổi Dậu đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Tình yêu của bạn và người ấy ngày càng sâu đậm, tình yêu thăng hoa, có thể tiến thêm một cấp bậc mới. Nếu đã chín muồi thì ngại gì mà không bàn tính chuyện trăm năm hạnh phúc.

Tài lộc vượng phát, người buôn bán kinh doanh làm ăn thuận lợi, hàng hóa đắt như tôm tươi. Con giáp này có định hướng kinh doanh đúng đắn, hợp tác đúng người nên mọi việc suôn sẻ, mang lại nguồn lợi nhuận khá lớn, đủ để bạn tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh trong thời điểm này.

Càn khôn xoay chuyển vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11: 3 con giáp tăng tiến giàu khủng, hưởng trọn phú quý thiên hạ, may mắn vươn cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cuộc sống hạnh phúc của người tuổi Tỵ sẽ tiếp diễn vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11. Vì họ là người rất sắc sảo, đầu óc sáng suốt, rất có tổ chức nên có đủ khả năng để thu xếp cuộc sống cá nhân, tạo dựng cho mình tương lai hạnh phúc, sung túc.

Con giáp tuổi Tỵ trong thời điểm trên sẽ nắm bắt cơ hội làm ăn thuận lợi để công việc kinh doanh phát đạt hơn, tích lũy tài sản nhanh hơn.

Có thể nói vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11, người tuổi Tỵ rất bận rộn nhưng họ đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Tương lai, con giáp này cũng có nhiều triển vọng phát triển tốt hơn, không ngừng thăng tiến. Đương nhiên, họ cũng có thể nhanh chóng leo lên "ngai vàng" trong lĩnh vực mình phụ trách, trở nên nổi bật giữa mọi người.

Càn khôn xoay chuyển vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11: 3 con giáp tăng tiến giàu khủng, hưởng trọn phú quý thiên hạ, may mắn vươn cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Năm nay, Dần có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Tử vi vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11 cho biết, người tuổi Dần như cá gặp nước, mang nhiều thời cơ để thanh tiến, làm đâu thắng đó. Từ tài vận tới đời sống ý thức của Dần sẽ bước lên một tầm cao mới. Thời gian này, tuổi Dần mang thể tìm được thời cơ phát tài.

Có thể nói, trong thời gian này người tuổi Dần rất bận rộn nhưng con giáp này đã thu về khoản tiền không nhỏ, giúp cho gia đình sung túc, viên mãn.

Càn khôn xoay chuyển vào đúng 9 giờ sáng ngày 26/11: 3 con giáp tăng tiến giàu khủng, hưởng trọn phú quý thiên hạ, may mắn vươn cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ nhận tin vui, lắm của, lắm thành công vào đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 25/11 tu vi ngay 26/11 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'