Cách giải xui trong làm ăn cực kỳ hiệu nghiệm mọi thương nhân đều phải biết

Có rất nhiều cách giải xui trong làm ăn, giúp chúng ta gặp nhiều tài lộc hơn trong việc kinh doanh, buôn bán. Xả xui trong buôn bán thường xuyên là một cách tẩy sạch những điều đen đủi, dọn đường cho điều may mắn kéo đến. Bạn hãy thử áp dụng cách xả xui trong kinh doanh dưới đây và theo dõi những thay đổi tích cực đối với việc làm ăn của mình nhé!

Khi kinh doanh, buôn bán, bạn nên lưu ý lập một ban thờ nhỏ để khấn cúng những người đã khuất ở vùng đất nơi bạn làm ăn. Bày biện một chút hoa quả, bánh kẹo, thắp nhang khấn với lòng thành mời họ chứng giám và cầu xin phù hộ để không bị phá phách trong quá trình làm ăn.

Trong làm ăn, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những điều may mắn, thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khi khấn cúng các vong hồn ở đất bạn làm ăn, nên nhớ đây là việc làm phước để những vong hồn đói khát, phải chịu cảnh lạnh lẽo được hưởng một chút cho ấm lòng. Chứ bạn tuyệt đối không hứa hẹn, cầu xin họ như “giúp cho tôi buôn may bán đắt tôi sẽ làm mâm cúng to hơn...”, làm như vậy bạn sẽ nhận lại kết quả ngược lại, họ coi sửa soạn mâm cúng là nghĩa vụ của bạn, nếu bạn không làm mỗi ngày thì sẽ bị phá phách.

Có thể giải xui trong làm ăn bằng khấn cúng thường xuyên - Ảnh: Internet

Giải xui trong làm ăn nhờ khấn cúng là một việc làm giúp xả xui trong buôn bán nhanh nhất và rất hiệu nghiệm. Đây cũng là việc nên làm ngay cả khi bạn chưa gặp phải vận xui, giúp cho bạn nhẹ lòng hơn trong công việc của mình.

Giải xui trong làm ăn bằng việc thiện

Việc thiện có khả năng giảm tải tai ương, hóa giải những điều xấu vây quanh bạn. Nếu chẳng may trong kinh doanh, buôn bán bạn thường xuyên gặp phải những điều không thuận lợi, hãy chăm làm việc thiện, ban phát phước lành cho chúng sinh để tích đức và xua đuổi vận đen.

Ban phước, làm việc thiện để hóa xui thành may cần phải có tấm lòng thành tâm thực sự, không màng danh lợi, không khoa trương thì mới mong tích đức sau này. Bạn hãy giúp đỡ những người tàn tật, những đứa trẻ mồ côi, người vô gia cư, người già,... có thể bằng vật chất hoặc hành động để họ có thêm động lực sống tốt.

Làm việc thiện là một cách hóa giải vận xui, đón nhiều tài lộc - Ảnh: Internet

Phóng sinh cũng là một hình thức tích phước lành cho bản thân, giúp đỡ rất nhiều trong việc phát triển đường công danh mà còn là một hành động tốt đối với môi trường.

Ngoài ra, còn rất nhiều việc thiện khác bạn có thể làm để tích đức, giải xui, đón vận may đến. Tuy nhiên, đừng quên những đạo hiếu nghĩa đối với cha mẹ, người thân, bạn bè. Ngẫm xem mình có từng phạm phải những điều trái với đạo lý hay không. Nếu có, hãy lập tức chấn chỉnh và hướng tới việc thiện, hướng tới những điều tốt đẹp, chuẩn mực hơn trong cuộc sống.