Các kiêng kỵ khi đặt bàn thờ bạn cần biết

Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về các cách chọn vị trí bàn thờ , những lưu ý và kiêng kỵ khi đặt bàn thờ cũng như những kiêng kỵ khi xây phòng thờ nhé!

Theo quan niệm xưa nay, việc thờ cúng là một trong những phong tục không thể thiếu của dân tộc ta, đặc biệt là thờ cúng tổ tiên. Thờ cúng là cách bày tỏ tấm lòng của con cháu dành cho những người đã khuất, điều này có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của mỗi người. Khi xây dựng chỗ thờ cúng thì hướng đặt bàn thờ, cách đặt và vị trí đặt bàn thờ có ảnh hưởng rất lớn đối với vận khí và sự may mắn của gia chủ, vì vậy mà chúng ta cần chú ý những điều cần kiêng kỵ khi đặt bàn thờ dưới đây.

Ngày nay, kiến trúc sư thường bố trí bàn thờ ở một phòng riêng, thường là tầng trên cùng của tòa nhà, vị trí này cao ráo sạch sẽ, mang đến sự trang nghiêm và kín đáo cho phòng thờ, thuận tiện cho việc cúng kiến và hóa vàng trên sân thượng, giúp con cháu trong nhà tỏ được sự ngưỡng vọng thành kính của mình đối với tổ tiên.

Theo phong thủy, để tránh những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ thì bàn thờ cần phải có vị trí “Tọa cát hướng cát” tức là vị trí tốt và nhìn ra hướng tốt, hợp với tuổi của gia chủ. Phía sau bàn thờ cần phải là một bức tường vững chãi, không được tựa vào cửa kính, cửa sổ,… Đặt bàn thờ đối diện cửa ra vào nếu thỏa mãn về phương vị và hướng thường sẽ hợp phong thủy.

Cần lưu ý khi chọn vị trí đặt bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Đối với bàn thờ thần tài và ông địa, bạn nên đặt tại lối vào chính và ở dưới đất vì khi thắp nhang, nhất là nhang thơm, sẽ có tác dụng đập tan bầu không khí ẩm ướt, diệt côn trùng vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối, bởi đây là lúc chuyển tiếp Âm Dương, ánh sáng nhá nhem, vi khuẩn và độ ẩm cao. Theo tín ngưỡng dân gian, đặt bàn thờ thần tài và ông địa tại lối vào chính dưới đất sẽ “Nghinh tiếp thần tài” được trực tiếp hơn.

Thần tài và Ông Địa nên đặt ở lối vào chính và dưới đất - Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ Thiên hầu có thể để lộ thiên hoàn toàn, đặt trên một bệ đá, hoặc tốt hơn là có một trang thờ có mái. Bạn có thể đặt bàn thờ Thiên hầu ở ban công hoặc sân thượng, giúp xua đuổi âm khí và tạo cảm giác ấm cúng.

Những vị trí không nên đặt bàn thờ

Không đặt bàn thờ sát nhà tắm đồng thời phía sau bàn thờ không nên có nhà vệ sinh vì theo quan niệm của ông bà ta đây là nơi có xú khí, hôi thối. Vì vậy, nếu đặt bàn thờ cạnh nơi này sẽ làm mất đi sự tôn nghiêm. Không đặt bàn thờ ở lối đi lại, cầu thang, thang máy vì đây là nơi khá ồn ào, sẽ làm mất đi sự thanh tịnh trang nghiêm của nơi thờ cúng.

Không đặt bàn thờ nhìn ra hướng Ngũ Quỷ: hướng Đông Bắc và hướng Tây Nam. Cùng không nên đặt bàn thờ hướng Đông Bắc nhìn Tây Nam hoặc ngược lại. Không nên đặt bàn thờ ở hướng Đông, Đông Nam nhìn hướng Tây. Không đặt bàn thờ lên nóc tủ, tránh sử dụng gỗ cũ làm bàn thờ. Đây là những điều rất kiêng kỵ khi đặt bàn thờ.

Bàn thờ không được đặt ở vị trí đối diện với lò, bếp, nhà vệ sinh, kể cả hướng lệch sang bên cũng không nên. Trường hợp bất khả kháng không còn vị trí nào khác để đặt bàn thờ thì nên lấy bình phong che lại. Phòng thờ không nên đặt ở nền đất vốn trước đây là nhà bếp, nhà vệ sinh do chất và khí đất không tốt. Trên bàn thờ, kỵ đặt các vật linh tinh, dao kéo, thuốc men, không được dùng tủ thờ làm nơi cất giữ đồ đạc thường ngày.

Bàn thờ Thần và Phật có thể để chung, tuy nhiên không nên để bát hương sát nhau đồng thời không nên đối nhau trong 1 gian phòng. Bàn thờ Phật thì có thể đặt ở trung tâm nhà, nhưng bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở vị trí ấy vì sợ hung. Lưu ý không nên treo ảnh của người quá cố cao hơn bàn thờ.

Cần chú ý các vị trí không nên đặt bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Vật liệu và cách bày trí chỗ thờ cúng

Vật liệu và màu sắc của tủ thờ, bàn thờ nên dùng các màu trầm, tránh mối mọt để có thể sử dụng lâu dài từ đời này sang đời khác như gỗ long não, đàn hương và nên được điêu khắc thủ công. Các chi tiết, các vật dụng, và đồ thờ như nến, hoa, lư hương,… nên được bày trí phù hợp, hài hòa với phòng thờ, ngôi nhà và gia chủ.

Trên bàn thờ không nên đặt chậu cây cảnh hay hoa giả mà nên dùng hoa tươi. Cần thường xuyên lau dọn chỗ thờ cúng sạch sẽ, tránh để đóng mạng nhện. Nên thắp hương vào sáng và tối để xua đi âm khí lạnh lẽo, cũng như liên tục giữ đèn sáng để có năng lượng dương. Người xưa quan niệm rằng khói hương bay thẳng lên là tốt, nếu cuốn thành vòng tròn hoặc tản mát là có “Ngoại linh đang tranh cướp”. Nếu bát hương bàn thờ thần tự nhiên bốc cháy là điều may mắn, nếu bát hương thờ tổ tiên cháy là điềm báo hung.

Chú ý vật liệu và cách trình bày chỗ thờ cúng - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi đặt bàn thờ

Tránh đặt bàn thờ gần luồng hút gió mạnh, dễ gây mất an toàn cháy nổ. Mặt bàn thờ nên đặt một tấm kính để đảm bảo an toàn và tránh lửa bén. Không được đặt bàn thờ bên dưới phòng vệ sinh, phòng trẻ em chơi đùa… để tránh ẩm thấp, đổ vỡ, mất đi tính trang nghiêm.

Không gian thờ cúng cần thông thoáng, sạch sẽ và sáng sủa. Không đặt bàn thờ quá cao hay quá thấp. Trường hợp bàn thờ đặt ở vị trí cao, cần đảm bảo khoảng cách lư hương tới trần nhà để tránh quẩn khói ám vàng trần.

Hạn chế sử dụng ánh sáng trắng để thờ cúng, thay vì thế, hãy dùng ánh sáng vàng để tạo sự ấm cúng, không gây chói. Bố trí đèn phù hợp, không quá sáng cũng không quá tối, tránh màu mè, lòe loẹt phô trương.

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Lưu ý một số điều cần tránh khi đặt bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Mong rằng thông qua những chia sẻ trên về việc kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, bạn đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong việc xây dựng và bố trí bàn thờ hợp phong thủy cho gia đình mình.