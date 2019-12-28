Rằm tháng chạp đừng quên đặt loại quả này lên bàn thờ để năm mới tiền về ngập két, rung đùi hốt bạc

Mẹo phong thủy cực hay: Thần tài cực thích những loại quả này, ngày rằm cuối năm gia chủ chỉ cần dâng lên bàn thờ tiền tự động đổ vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa. Đây cũng chính là cách cúng thần tài chuẩn nhất.

Không chỉ là loại quả thơm ngon, phổ biến, được rất nhiều người yêu thích. Trong phong thủy học, quả táo còn là loại quả mang lại may mắn, phúc lộc.

Chỉ cần biết cách cúng thần tài, ông địa này gia chủ sẽ đại cát đại lợi, rung đùi hốt bạc, giàu sang sung túc không ai sánh bằng.

Màu đỏ của loại quả này sẽ giúp bạn thu hút vượng khí, điềm may cứ ào ào ập xuống đầu nên từ công danh, sự nghiệp, tình duyên đều viên mãn như ý, quý nhân phù hộ độ trì.

Quả dứa

Quả dứa có rất nhiều mắt chính là đại diện cho vô vàn may mắn mà gia chủ nhận được. Đây chính là lý do vì sao dứa là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết.

Người xưa còn cho rằng, khi chuyển sang một ngôi nhà mới gia chủ chỉ cần mang một quả dứa đặt lên bàn thờ thần tài thì sự giàu có, sung túc sẽ tự tìm đến.

Cam là loại quả đại diện cho sự may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Quả cam

Thuyết phong thủy học có nói, cam là loại quả đại diện cho sự may mắn, thành công. Khi bày loại quả này lên bàn thờ, bạn sẽ được thần tài gia hộ, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, muốn nghèo cũng chẳng được.

Quả lựu

Những hạt lựu có màu đỏ đẹp mắt chính là loại quả tượng trưng cho sự may mắn, đây là sự lựa chọn vô cùng thích hợp khi dâng lên bàn thờ thần tài.

Chuối sẽ thu hút tài lộc, giúp gia chủ làm ăn vượng phát, giàu lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Quả chuối

Nải chuối là hình ảnh tượng trưng cho bàn tay Phật, thế nên, rất nhiều gia đình lựa chọn loại quả này để dâng lên bàn thờ với mong muốn được bề trên bảo bọc, chở che.

Đặc biệt, quan niệm dân gian còn cho rằng quả chuối sẽ thu hút tài lộc, giúp gia chủ làm ăn vượng phát, giàu lên nhanh chóng.

Quả nho

Là loại quả tượng trưng cho sự thành công, dồi dào của vật chất nên nho chính là loại quả giúp gia chủ chiêu tài đón lộc.

Vào ngày rằm tháng chạp, bạn đừng quên đặt lên bàn thờ một đĩa nho để cả năm mới may mắn đủ đầy, tiền nhiều vô kể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.