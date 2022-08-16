Các hướng nhà hợp mệnh giúp gia chủ khai vận tốt, sự nghiệp thăng tiến, Thần Tài phù trợ phú quý đầy nhà, gia sự êm ấm, hạnh phúc tột đỉnh

Theo phân tích ngũ hành, hướng cầu tài năm 2022 cho người tuổi Tý gồm Chính Tài ở hướng Đông Nam, Thiên Tài ở hướng Nam, đào hoa ở hướng Tây, hướng đào hoa cũng là hướng tài vị, cho nên năm nay có thể tập trung phát triển công danh sự nghiệp ở 3 hướng này.

Một số cấm kỵ phong thủy nhà bếp cho hay người tuổi Tý không nên đặt gương nhà bếp. Ngoài ra nồi điện và bếp ga nên đặt ở hướng vượng tài, cũng nên chú ý thường xuyên nấu ăn để "hâm nóng" tài vận của bạn.

Ngoài ra, nếu nhà quay về hướng Nam có nhiều nắng, bạn cũng có thể đặt một số loại cây lấy may mắn như cây kim tiền, trúc phú quý, quất cảnh,… để cải thiện bố cục trong nhà. Điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều may mắn và thuận lợi hơn, tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác cho bạn.

Tuổi Thìn

Theo địa chi, tuổi Thìn Thổ khắc Hợi Thủy. Mặt khác Hợi Thủy đại diện cho hướng Tây Bắc, Tý Thủy hướng chính Bắc, đây cũng là hướng tài vận của bạn. Tây Bắc là hướng Thiên Tài, chính Bắc là hướng Chính Tài cũng là hướng đào hoa cho nên rất thích hợp cho người độc thân phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ở hướng tài vị là Tây Bắc nên đặt cỏ đồng tiền hoặc cây bông súng, nuôi thực vật dưới nước sẽ có tác dụng tụ tài, trợ lực cho sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, việc bài trí các đồ vật phong thủy cũng cần tránh hướng cấm kỵ với tuổi Thìn đó là hướng Đông Bắc, nên tốt nhất không đặt đồ đạc hay bàn làm việc ở hướng này.

Nếu đặt Thần Tài thì nên đặt ở hướng Chính Tài, hướng Thiên Tài nên đặt cây phát tài, nên nhớ cần giữ cho cây có đầy đủ ánh sáng để phát triển. Bạn cũng có thể đặt các loại vật phẩm phù hợp với tuổi Thìn như hình con khỉ, chuột, đặc biệt là con gà.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có tài tinh là Dần Mộc và mão Mộc, trong đó Dần Mộc tương ứng với phía Đông Bắc, đại diện cho hướng Thiên Tài. Mão Mộc tương ứng với hướng Đông, đại diện cho Chính Tài. Tuy nhiên Thái Tuế ở hướng Đông Bắc cho nên bạn cũng nên tránh đi, hoặc tránh ở hướng này quá lâu, bạn cũng không nên xây nhà theo hướng này nếu không cũng sẽ gặp những ảnh hưởng không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể đi về hướng tây để phát triển, thích hợp ở nơi đây gây dựng sự nghiệp, cũng có nhiều cơ hội cho bạn hơn. Phong thủy nhà ở năm 2022, tuổi Thân khuyên bạn nên xây nhà theo hướng này, bài trí trong ăn phòng cũng có thể theo hướng Tây để tụ tài, tích tụ may mắn.

Người tuổi Thân thông minh và hiểu rõ thị trường, Thiên Tài sẽ vượng hơn, tài chính hay bất động sản đều thu được lợi lớn hơn, tuy nhiên nếu muốn vượng hơn thì thường có thể ở vị trí Thiên Tài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm