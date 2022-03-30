Các con giáp THÀNH CÔNG trên con đường sự nghiệp và tiền tài vì KHIÊM TỐN, biết nhìn nhận KHUYẾT ĐIỂM CỦA BẢN THÂN

Người tuổi Sửu cảm thấy việc che giấu khuyết điểm của mình là một việc rất mệt mỏi, và việc ấy hẳn còn mệt mỏi hơn so với việc thừa nhận khuyết điểm nhiều.

Trên thực tế, họ là con giáp khiêm tốn, họ chưa bao giờ cảm thấy rằng mình là một người hoàn hảo, chẳng bao giờ mắc phải sai lầm.

Người tuổi Sửu cảm thấy việc che giấu khuyết điểm của mình là một việc rất mệt mỏi, và việc ấy hẳn còn mệt mỏi hơn so với việc thừa nhận khuyết điểm nhiều.



Mà ngược lại, mỗi một lần thất bại lại là một lần họ đứng lại nhìn nhận bản thân, tìm hiểu xem mình còn yếu ở đâu để còn có phương hướng sửa đổi.



Họ biết mình không hoàn hảo, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân mình, bao gồm cả việc thừa nhận khuyết điểm, cho dù việc ấy có khiến họ bị người khác chê cười đi chăng nữa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn rất kiêu ngạo và coi trọng sĩ diện, thế nhưng như vậy không có nghĩa là họ không biết nhận lỗi sai của mình. Thông thường, sau khi phải nhận lời phê bình từ người khác, nếu họ nhận ra lỗi sai thật sự là do mình, họ sẽ thẳng thắn nhận lỗi ngay.

Họ nhận thấy rằng nếu mình là người sai, thẳng thắn thừa nhận và lập tức thay đổi thì chẳng có gì là đáng xấu hổ cả, còn những người tỏ vẻ vùng vằng, không phục, thậm chí là nói xấu người khác thì mới đáng bị chê cười.

Chính vì tính phóng khoáng mà con giáp biết nhận lỗi này rất được mọi người yêu mến, họ nhanh chóng thay đổi được điểm yếu của mình và ngày càng tài giỏi hơn.

Tuổi Tị

Con giáp thông minh này biết rằng muốn hoàn thiện bản thân, mình cần phải phát huy ưu điểm và hạn chế những nhược điểm. Bạn nhận ra điểm yếu của mình, đồng thời cũng muốn tìm ra phương hướng sửa chữa, thay đổi chúng.

Tuổi Tị - Con giáp thông minh này biết rằng muốn hoàn thiện bản thân, mình cần phải phát huy ưu điểm và hạn chế những nhược điểm.

Người tuổi Tị luôn dũng cảm đối diện với chính bản thân mình, cho dù là điểm tốt hay điểm xấu. Con giáp này biết càng giấu thì càng yếu kém bởi nếu không sửa thì khuyết điểm sẽ mãi mãi còn đó. Nhờ quan điểm này mà bạn luôn dũng cảm nhận lỗi trong mọi trường hợp, nhờ vậy mà họ cũng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức một cách nhanh chóng, khiến họ ngày càng trở thành một con giáp thông thái.

*Thông tin mang tính chất tham khảo*