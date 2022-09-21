Các con giáp nào không ngại yêu xa, một lòng tin tưởng vào tình yêu đời mình?

Trong chuyện tình yêu, người tuổi Sửu có phần ngây ngô và không hiểu sự đời. Thậm chí họ như những đứa trẻ nói chuyện yêu đương, chẳng bỏ quá nhiều tâm tư vào tình yêu đôi lứa. Có thể những người khác thích cảnh theo đuổi nhiều cô gái và thích cảm giác chinh phục, thích cảm giác có “năm thê bảy thiếp”, càng có nhiều con gái vây quanh, họ càng có được cảm giác thỏa mãn.

Người cầm tinh con Trâu là những người có ý chí, có tham vọng. Mỗi ngày có bao nhiêu công việc cần phải làm, họ đương nhiên càng chẳng có tâm tư để nghĩ tới chuyện trăng hoa tuyết nguyệt, bắt cá hai tay. Vì thế, những cô gái hay chàng trai may mắn sở hữu trái tim tuổi Sửu ơi, nếu hai người có phải sống ở hai nơi thì cũng đừng lo lắng nhé, bởi hai bạn yêu xa vẫn hạnh phúc mà thôi.

Đa phần những người cầm tinh con Hổ mà sinh vào giờ Thân (từ 15h đến 17h) thường có tình yêu xa cách về mặt địa lý.

Hổ là Dần, Dần và Thân đều là Dịch Mã, Thân là Dịch Mã của Dần, Dần cũng là Dịch Mã của Thân. Mà Dịch Mã chủ về dịch chuyển, đi xa nên người tuổi Dần sinh giờ này rất dễ phải yêu xa, gặp mặt thì ít, xa cách thì nhiều.

Dẫu vậy, hai bạn một lòng một dạ hướng về nhau, tình cảm lúc nào cũng như thuở ban đầu, hứa hẹn kết thúc viên mãn.

Tuổi Tuất

Trong số các con giáp , tuổi này là người có thể an tâm nhất, bởi trong chuyện tình cảm, tuổi này là những người có gan Thỏ đế, là mẫu điển hình có nghĩ đến chuyện xấu xa cũng chẳng bao giờ dám thực sự làm.

Nhiều người ra ngoài hay phải tiếp khách, rượu chè ư, có hề gì khi gặp người tuổi Tuất. Các tuổi này sẽ khéo léo từ chối những cơ hội “vượt rào”, không để cho mình phạm phải “sắc giới”. Kì thực, nói họ không có gan làm cũng không hẳn. Người này là chính nhân quân tử, nói được là làm được.

Trước khi chia xa với người mình yêu, họ đã hứa giữ mình là sẽ không hai lời, không có chuyện chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay. Những chuyện đó là điều cấm kị, con giáp này coi đó là chuyện không đường hoàng, đàn ông mà lui tới những nơi đèn mờ cũng có tư cách không ra gì.

Cả một đời chỉ yêu một người, đó chính là tuổi Tuất. Họ sẽ giữ mình và trái tim dâng tặng cho riêng một người, không mảy may lay động dù bên ngoài bao nhiêu cám dỗ. Chính vì thế mà hai người dù yêu xa vẫn hạnh phúc, cuộc tình vẫn đi được đến bến đỗ của tình yêu và đơm hoa kết trái.

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