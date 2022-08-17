Các con giáp nào ghét sự tranh đoạt, luôn điềm tĩnh đứng ở hướng trung lập?

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 13:38

Các con giáp luôn điềm tĩnh trước khó khăn, không thích tranh đoạt với người khác.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu vô cùng điềm tĩnh và chín chắn, cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, dù khó khăn hay nghiêm trọng đến mức nào, họ cũng tỏ ra vô cùng bình thản, chẳng bao giờ nóng nảy hay tranh cãi với ai.

Con giáp này có thể giữ bình tĩnh như vậy là bởi họ chẳng thích tranh đoạt với bất cứ ai. Họ quan niệm thứ gì thuộc về mình thì mãi là của mình, còn đã không thuộc về mình thì cố gắng đến thế nào rồi cũng phải buông tay.

Họ thích thuận theo tự nhiên, đâu khắc có đó. Vì thế, trong cuộc sống, họ chẳng bao giờ nóng vội muốn vượt qua người khác để rồi đưa ra những quyết định sai lầm hoặc tổn hại người ta.

Họ rất hài lòng với hiện tại của mình và cảm thấy mình chỉ cần cố gắng hết sức mình vì mục đích đã đặt ra là được. 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi lựa chọn đứng ở vị trí trung lập trong tất cả mọi vấn đề. Họ không xích mích với ai cũng chẳng vướng phải tai học lớn nào. Ngược lại, bên cạnh họ có nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.

Mùi thích cuộc sống hòa bình, không phải gồng mình tranh đấu hơn thua. Cuộc sống của họ vì vậy khá yên bình. Thế nhưng nếu phải đứng trước sự lựa chọn thì họ lại hay băn khoăn.

Các con giáp nào ghét sự tranh đoạt, luôn điềm tĩnh đứng ở hướng trung lập? - Ảnh 1
Vì không muốn đắc tội với ai nên đôi khi Mùi để lỡ mất cơ hội tốt, làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức. Nếu như muốn bản thân được coi trọng thì có những lúc Mùi phải tỏ ra dứt khoát và có chính kiến của riêng mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất tin vào số mệnh, họ cho rằng mỗi người sinh ra đã có số định trước rồi, dù có cố gắng đến thế nào thì cuối cùng cũng vẫn sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của số phận mà thôi.

Quan niệm như vậy lâu dần, con giáp này trở nên điềm đạm hơn, họ sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào những việc không liên quan đến mình, càng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tổn hại người khác.

Thậm chí, cho dù là việc của chính bản thân mình đi chăng nữa, họ cũng không quá sốt sắng mà luôn thuận theo tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu cứ nghĩ như vậy mãi thì con giáp điềm tĩnh này rất dễ rơi vào tình trạng thờ ơ, không có chí tiến thủ, cuộc sống cũng sẽ chỉ mãi bình bình như vậy, không có nhiều sự phát triển.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Con giáp nào nổi tiếng hiếu thảo, báo đáp công ơn cho bố mẹ trong nay mai?

Con giáp nào nổi tiếng hiếu thảo, báo đáp công ơn cho bố mẹ trong nay mai?

Luôn có hiếu với bố mẹ nên các con giáp dưới đây nhận được nhiều tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 35 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 59 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 34 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 5 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi