Các con giáp nào ghét sự tranh đoạt, luôn điềm tĩnh đứng ở hướng trung lập?

Theo tử vi , người tuổi Sửu vô cùng điềm tĩnh và chín chắn, cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, dù khó khăn hay nghiêm trọng đến mức nào, họ cũng tỏ ra vô cùng bình thản, chẳng bao giờ nóng nảy hay tranh cãi với ai.

Con giáp này có thể giữ bình tĩnh như vậy là bởi họ chẳng thích tranh đoạt với bất cứ ai. Họ quan niệm thứ gì thuộc về mình thì mãi là của mình, còn đã không thuộc về mình thì cố gắng đến thế nào rồi cũng phải buông tay. Họ thích thuận theo tự nhiên, đâu khắc có đó. Vì thế, trong cuộc sống, họ chẳng bao giờ nóng vội muốn vượt qua người khác để rồi đưa ra những quyết định sai lầm hoặc tổn hại người ta. Họ rất hài lòng với hiện tại của mình và cảm thấy mình chỉ cần cố gắng hết sức mình vì mục đích đã đặt ra là được.

Người tuổi Mùi lựa chọn đứng ở vị trí trung lập trong tất cả mọi vấn đề. Họ không xích mích với ai cũng chẳng vướng phải tai học lớn nào. Ngược lại, bên cạnh họ có nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ khi họ gặp khó khăn.

Mùi thích cuộc sống hòa bình, không phải gồng mình tranh đấu hơn thua. Cuộc sống của họ vì vậy khá yên bình. Thế nhưng nếu phải đứng trước sự lựa chọn thì họ lại hay băn khoăn.

Vì không muốn đắc tội với ai nên đôi khi Mùi để lỡ mất cơ hội tốt, làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan tiến chức. Nếu như muốn bản thân được coi trọng thì có những lúc Mùi phải tỏ ra dứt khoát và có chính kiến của riêng mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất tin vào số mệnh, họ cho rằng mỗi người sinh ra đã có số định trước rồi, dù có cố gắng đến thế nào thì cuối cùng cũng vẫn sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của số phận mà thôi.



Quan niệm như vậy lâu dần, con giáp này trở nên điềm đạm hơn, họ sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào những việc không liên quan đến mình, càng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tổn hại người khác.



Thậm chí, cho dù là việc của chính bản thân mình đi chăng nữa, họ cũng không quá sốt sắng mà luôn thuận theo tự nhiên.



Tuy nhiên, nếu cứ nghĩ như vậy mãi thì con giáp điềm tĩnh này rất dễ rơi vào tình trạng thờ ơ, không có chí tiến thủ, cuộc sống cũng sẽ chỉ mãi bình bình như vậy, không có nhiều sự phát triển.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!