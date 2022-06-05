Các con giáp mồm miệng đỡ chân tay, thông minh, chẳng mấy chốc mà GIÀU SỤ nhờ lời hay ý đẹp

Người tuổi Tỵ khá cầu toàn, thường không hài lòng về bản thân mình, không chấp nhận việc là người kém cỏi và tiền bạc ít ỏi. Họ luôn có ý chí vươn lên trong cuộc sống, quyết tâm thay đổi vận mệnh và nhanh chóng thành công trong sự nghiệp.

Bởi tài ăn nói khéo léo nên tuổi Tỵ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Họ có biệt tài kiếm tiền cực kỳ giỏi nên không bao giờ lo lắng về phương diện tài chính.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chỉ nổi tiếng là con giáp chăm chỉ, chịu khó, yêu thích làm việc, chứ không phải là kẻ biết nói lời ngon ngọt lấy lòng mọi người. Có thể nói, họ không quá xuất sắc trong việc sử dụng lời ăn tiếng nói nhưng vì cơ may nào đó họ vẫn đủ khả năng thu phục người khác ở cách sống của mình.



Người thuộc con giáp này họ luôn sống hết lòng vì mọi người, những lời họ nói ra cho thấy sự bao dung, độ lượng và biết cảm thông với người khác, nhờ thế mà họ được yêu mến. Dù họ nghĩ sao nói nấy nhưng là lời nói có chọn lọc, lời nào gây tổn thương thì họ sẽ tránh đi, không bao giờ dùng tới.



Người tuổi này được cho là con giáp khéo ăn khéo nói nhưng thực ra đó là những lời thật lòng, chân tình nên đủ làm rung cảm người đối diện. Tính thuyết phục ở những gì họ nói ra luôn được mọi người công nhận, thậm chí họ còn có thể giúp ai đó trong thời gian này bằng những lời động viên, khích lệ của mình nữa đấy.