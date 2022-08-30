Các con giáp bị động khi yêu, bỏ lỡ các mối tình dang dở vì không biết nắm bắt cơ hội?

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và dễ thương, hơn nữa, tính cách của họ khá trầm lắng và điềm tĩnh, chẳng bao giờ hành động theo cảm xúc nhất thời. Nếu là nữ, họ là con giáp nữ vừa đẹp người lại đẹp nết. Chính điều đó khiến họ cảm thấy rằng tình yêu tuy là một tình cảm rất đẹp đẽ nhưng cũng khá đáng sợ, bởi có thể tình yêu sẽ khiến họ đánh mất đi lý trí hàng ngày.

So với tình yêu, họ cảm thấy yêu thích tình bạn hơn, bởi tình bạn có thể duy trì rất lâu dài. Vì thế, khi đối diện với tình yêu của đời mình, họ thường cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là với nữ mệnh, họ ít khi được các đối tượng khác giới theo đuổi, thế nhưng dù họ có thích ai đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động bày tỏ, cho dù trong lòng có cảm thấy người ấy cũng thích mình. Thực ra, trong lòng con giáp bị động khi yêu này vốn vô cùng trân trọng tình cảm giữa hai người, chính vì vậy mà họ lại càng không muốn mình là người phá hỏng tình cảm hiện giờ. Tuy nhiên, đôi khi sự bị động quá mức sẽ khiến họ đánh mất tình yêu của đời mình.

Người tuổi Mão thường chần chừ, do dự, khó có thể đưa ra quyết định dứt khoát cho việc gì. Trong mỗi câu nói, mỗi việc làm, họ đều phải suy nghĩ rất lâu, đặc biệt là khi đối diện với tình yêu của đời mình.

Cho dù đối phương có đưa ra cho họ nhiều ám hiệu, họ cũng có thể nhận ra đấy, thế nhưng họ lại không dám chắc chắn đó có phải biểu hiện tình yêu của đối phương hay không.

Trong quá trình cân nhắc ấy, họ cũng sẽ không có một động thái đáp lại nào cả, khiến đối phương dần dần cảm thấy thất vọng, cho rằng họ không có cảm xúc tương tự với mình.

Bên cạnh đó, con giáp dễ bỏ lỡ tình yêu này cũng không dám chủ động bày tỏ tình cảm, sợ rằng mình sẽ là người bị từ chối, đến lúc cảm thấy hối hận, muốn thay đổi thì đã muộn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng với tính cách điềm đạm. Họ là một người bạn, một người bạn đời rất trung thành, một khi họ đã đến với ai, ta có thể đảm bảo rằng họ sẽ chẳng bao giờ phản bội. Họ là con giáp chu đáo và thường là điểm tựa đáng tin cậy cho tất cả mọi người.



Về cơ bản, họ rất chân thành và thẳng thắn với những cảm xúc của mình, thế nhưng một khi yêu ai, họ thường cảm thấy tự ti.

Họ mù quáng cho rằng nửa kia của mình quá hoàn hảo, còn mình thì lại có nhiều điểm yếu kém, vì vậy mà họ không dám chủ động bày tỏ tình cảm của mình, sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Sự tự ti khiến họ thường nghe theo mọi sự sắp xếp của đối phương, chẳng bao giờ lên tiếng phản đối điều gì.



Chính vì cách cư xử này mà nhiều khi, người mà tuổi Tuất yêu mến thường không nhận ra những cảm xúc mà con giáp này đang giấu kín, cuối cùng, có thể tình cảm sẽ trôi đi một cách đáng tiếc.

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