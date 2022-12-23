Buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, dấu hiệu hao tài xuất hiện với những con giáp này, không những dễ bị tiểu nhân ám hại, mà làm việc gì cũng dễ hỏng hơn thành  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 17:15

Trong thời điểm buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, những con giáp sau nên cẩn trọng để tránh rước hoạ vào thân, tốt nhất bạn nên thận trọng với các giao dịch, việc ký kết giấy tờ, hợp đồng… liên quan đến tiền bạc. Đồng thời  cần tỉnh táo khi giao dịch kẻo bị lừa đảo hoặc làm ăn thất thu.

Tuổi Tỵ

Đây thời gian khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Bạn phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp, ví dụ như đồng nghiệp cạnh tranh, cấp trên gây khó dễ. Bạn phải tự nhắc nhở mình bình tâm đối diện với mọi việc, không nên để mọi việc trở nên phức tạp hơn. Chuyện tài lộc vẫn chưa có khởi sắc nào đáng kể, dù rằng bạn đang dần quen được với những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Có lẽ bạn phải tiếp tục cố gắng và chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì đồng tiền mới chảy vào túi.

Buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, dấu hiệu hao tài xuất hiện với những con giáp này, không những dễ bị tiểu nhân ám hại, mà làm việc gì cũng dễ hỏng hơn thành   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp Tỵ vào b uổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022 cũng phủ một màu ảm đạm. Phần lớn thời gian, vợ chồng bạn tỏ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ với nhau. Dường như chẳng ai chịu chủ động nói chuyện hoặc tìm cách giải quyết khúc mắc. Nếu còn tiếp tục thế này, quan hệ giữa hai bên có thể đi tới bờ vực đổ vỡ. Bạn cần cảnh tỉnh bản thân để nhanh chóng có biện pháp giải quyết vấn đề.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp dự báo vận trình tuổi Thân giảm sút vào buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022,. Mọi thứ vẫn chưa thể đạt kết quả như con giáp này mong muốn, công danh sự nghiệp vẫn cần rất nhiều sự cố gắng từ chính bản mệnh mới mong có ngày nếm trái ngọt. Do vận khí sa sút nên có những việc lúc đầu tiến hành khá thuận lợi, nhưng càng về sau càng trở ngại, khó khăn.

Buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, dấu hiệu hao tài xuất hiện với những con giáp này, không những dễ bị tiểu nhân ám hại, mà làm việc gì cũng dễ hỏng hơn thành   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý áp lực, tinh thần xuống dốc là điều khó tránh. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân bạn cần xem xét lại toàn bộ quá trình làm việc, chứ đừng nhắm mắt cho qua, biết sai mà không sửa thì sai lầm nối tiếp sai lầm, cuối cùng đi đến thất bại.

Trên phương diện tài lộc, đây là lúc con giáp này cần tìm các mở rộng các mạng lưới làm ăn của mình. Nếu bản mệnh cần trao đổi, giao dịch tiền bạc trong tháng này hãy chú ý cách cư xử để không làm mất lòng người khác, bởi chỉ khi các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn làm việc mới thuận lợi hơn. Còn nếu ăn nói không suy nghĩ, gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân thì sẽ dễ gặp cản trở, các kế hoạch khó có thể tiến triển như ý muốn được. Công việc bận rộn, cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, tuổi Thân vì thế có phần bỏ bê, xao nhãng các mối quan hệ tình cảm của mình.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão biến động khá rõ trong buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/202. Điều đó khiến bản mệnh có nhiều phiền muộn, vận trình thăng trầm rõ rệt. Những chú Mèo vẫn sẽ phải khá đau đầu khi đủ chuyện thị phi cứ quấn lấy bạn. Thời điểm này, bạn càng nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bạn trong mắt người khác và còn đẩy bạn vào những tình huống bất lợi.

Buổi sáng Thứ 7 ngày 24/12/2022, dấu hiệu hao tài xuất hiện với những con giáp này, không những dễ bị tiểu nhân ám hại, mà làm việc gì cũng dễ hỏng hơn thành   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo tử vi cho thấy bạn dễ gặp phải kẻ tiểu nhân. Bản mệnh làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến con giáp này phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp này được Thần Tài điểm tô vận trình vào 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/12/2022): Ra đường phát tài phát lộc, cuộc sống cực kỳ sung túc, thành công dồn dập trong công việc làm ăn  

3 con giáp này được Thần Tài điểm tô vận trình vào 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/12/2022): Ra đường phát tài phát lộc, cuộc sống cực kỳ sung túc, thành công dồn dập trong công việc làm ăn  

Trong thời điểm 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/12/2022) những con giáp không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, mà chuyện tình duyên cũng mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

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