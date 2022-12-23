Trong 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) những con giáp này không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới: Bản mệnh được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu  

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 14:45

Trong thời gian 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) những con giáp sau chỉ cần ra ngoài thì cũng đã gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

 

Tuổi Dần

Xét về phương diện sự nghiệp, trong thời gian này của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm.

Trong 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) những con giáp này không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới: Bản mệnh được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trong thời gian 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022)  có sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải “liệu cơm gắp mắm”. Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi đại cát đại

Tuổi Tị

Tử vi cho biết người tuổi Tị có động lực phi thường. Họ luôn chủ động trong nhiều tình huống và đấu tranh rất hiệu quả. Trong thời gian này, người tuổi Tị có vận thế đáng ngưỡng mộ.

Trong 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) những con giáp này không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới: Bản mệnh được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần Tị làm tốt sự nghiệp thì gia đình cũng sẽ ngày càng hạnh phúc, ấm êm. Có thể nói, người tuổi Tị phát triển về mọi mặt. Nhờ vậy mà cuộc sống của Tị ngày càng thú vị hơn, có nhiều cơ hội phát triển. Trong thời gian 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022), người tuổi Tị có vận thế tích cực, mọi sự trở nên suôn sẻ hơn. Thành quả này một phần do may mắn, một phần do thời cơ thích hợp và Tị quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỉ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Thân

Cuộc sống của Thân đi vào quỹ đạo may mắn, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Thân sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực, vận khí của Thân ngày càng trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ không ai sánh bằng. 

Trong 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) những con giáp này không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới: Bản mệnh được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/12/2022) bên cạnh vận may tài lộc, đường tình duyên của tuổi Thân trong thời gian này cũng rất vượng. Nếu đã có người trong mộng thì tuổi Thân đừng ngần ngại mà bày tỏ kẻo sau này phải hối tiếc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

Những con giáp được Quán Thế Âm phù hộ nên đường vận khí siêu tốt, tài lộc đến như nước chảy, tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên gấp nhiều lần từ 21h tối Chủ Nhật ngày 25/12/2022  

Những con giáp được Quán Thế Âm phù hộ nên đường vận khí siêu tốt, tài lộc đến như nước chảy, tiền tiết kiệm ngân hàng sẽ tăng lên gấp nhiều lần từ 21h tối Chủ Nhật ngày 25/12/2022  

Dự đoán những con giáp này  từ 21h tối Chủ Nhật ngày 25/12/2022 có sự nghiệp tài chính thăng hoa, mua nhà mua xe, trúng to, kiếm được khối tiền lớn về cho gia đình.    

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