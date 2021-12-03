Bước vào tuần lễ thứ 2 của tháng 12, 3 con giáp may mắn được Trời che chở, phúc khí vây quanh, cả danh vọng lẫn tiền tài đều một tay ôm trọn

Trong tuần thứ 2 của tháng 12, người tuổi Thân vận trình lên hương, may mắn dồn dập. Sau bao vất vả, con giáp có cú lộn ngược dòng ngoạn mục, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng. Thân có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, được cấp trên và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Trong thời gian này, bản mệnh càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, Thân còn có đường tình duyên vô cùng rực rỡ. Những người còn độc thân thì đây chính là cơ hội ngàn vàng để tìm kiếm được một nửa.

Vận trình của người tuổi Tý bật lên sáng rỡ trong tuần lễ thứ 2 của tháng 12. Con giáp cố gắng không ngừng nên thuận lợi được mọi người ghi nhận công lao, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Tài vận của Tý cũng vì thế mà hanh thông, suôn sẻ. Con giáp độc lập tài chính, tự sức kiếm tiền và ngày càng trở nên giàu có. Có thể thấy, trong thời gian này, con giáp thỏa sức chi tiêu, không lo về giá.

Tình trạng sức khỏe của Tý hiện không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, con giáp cũng nên biết tự chăm sóc bản thân mình, cẩn thận trong mọi tình huống trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn trong tuần thứ 2 của tháng mới. Nếu là người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, con giáp có được nhiều cơ hội lớn giúp mở rộng công việc làm ăn, khai trương chi nhánh, thu về lợi nhuận khổng lồ. Nếu là người làm công ăn lương, Tuất được cấp trên tín nhiệm mà giao cho đảm nhận những vị trí quan trọng, lương thưởng nhân lên gấp 3,4 lần.

Gia đạo của tuổi Tuất không có nhiều biến động. Các thành viên trong gia đình đều khắn khít và hòa thuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.