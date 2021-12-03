Đúng ngày mai. thứ Bảy ngày 4/12/2021, 3 con giáp may mắn nhận được lộc trời, làm ăn tấn tới, tiền bạc dư dả, có được cuộc sống giàu có thảnh thơi

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 4/12/2021, 3 con giáp may mắn tài vận hanh thông, sự nghiệp phất lên không ngừng. Bản mệnh thành công chạm đến những đỉnh cao danh vọng mà ít người có được.

Tuổi Dần

Vào thứ Bảy tới, người tuổi Dần vận mệnh khai thông, công danh vượng phát. Con giáp có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, thu được không ít tiền bạc, của cải. Nếu là người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ. Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Tài lộc của Dần thịnh vượng hơn trước rất nhiều, thu nhập ổn định và ngày càng cao giúp bản mệnh có cuộc sống thoải mái hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang thứ Bảy này, người tuổi Tuất nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Con giáp càng chủ động làm ăn sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Dưới sự phụ trợ của ơn trên, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Cũng từ đây, Tuất có thu nhập dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều nên chẳng cần bận tâm đến chi tiêu tiền của.

Tuy nhiên, người tuổi Tuất cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình, đừng vì tham công tiếc việc mà làm ảnh hưởng đến tinh thần và cơ thể sau này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống vào thứ Bảy này. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, con giáp thu về vô số tiền bạc, của cải. Bất kể con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công, tiền đổ về tiêu không hết. Đặc biệt, nếu Hợi đang có ý định tiến hành một công việc, vai trò mới thì hãy hãy bắt đầu ngay trong thời điểm này. Thời vận đang lên, bạn sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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