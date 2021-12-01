Đúng vào tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn xua đuổi vận xui, phất lên giàu có, từng bước chạm vào đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 18:30

Bước sang tháng 11 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc hanh thông, đạt được những thành công mà nhiều người mơ ước.

Tuổi Tỵ

Đầu tháng 11 âm lịch là thời điểm đại vận đỉnh phát của người tuổi Tỵ. Con giáp may mắn này không chỉ được bạn bè, người thân hết lòng giúp đỡ mà còn có quý nhân đem lại cơ hội có lợi về tài chính. Bản mệnh có thể thuận lợi khởi nghiệp, hay thoải mái bỏ tiền ra đầu tư thu lời, tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu nữa. Ngoài ra, con đường tình duyên của con giáp cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tỵ còn độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái của đời mình.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình người tuổi Hợi bắt đầu có những chuyển biến tích cực vào đầu tháng 11 âm lịch sắp tới. Sự giàu có cứ thế ập đến, chẳng mấy chốc con giáp đã có thể tích lũy được tài sản khổng lồ. Con giáp được Thần Tài phù hộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Chỉ cần có thể nắm bắt tốt, bản mệnh sẽ có thể bước vào hàng ngũ của lãnh đạo, tương lai tươi sáng hoan hỷ. Tuy nhiên, con giáp cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, đừng nên tham công tiếc việc mà làm hại bản thân.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong tháng 11 âm lịch, tài vận của người tuổi Sửu phất lên không ngừng, hoàng kim phủ đầy. Đây là thời gian con giáp làm ăn phát đạt, không lo cơm ăn áo mặc. Điều bản mệnh cần làm là dốc lòng với công việc của riêng mình. Khi đó, Sửu sẽ tìm được hướng đi trong sự nghiệp, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn. Từ đây, con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều phúc lộc, cuộc sống hạnh phúc, gia đình sung túc, vinh hiển.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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