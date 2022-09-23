Bước vào cuối tuần (24 và 25/9): Top 3 con giáp được quý nhân che chở, trời trao phúc khí, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy

Người tuổi Sửu trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con trâu là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Sửu không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tử vi cuối tuần cho thấy quý nhân của người tuổi Sửu sẽ mang đến tin vui làm ăn, tài lộc từ đó mà cũng dồi dào bất ngờ. Thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu tiếp tục giữ vững tinh thần chăm chỉ, siêng năng thì nhất định sẽ sở hữu được cuộc sống sung túc như mong đợi. Thời gian này những người tuổi Sửu dễ dàng tìm được những điều tốt đẹp giá trị, thậm chí có người có khả năng đổi đời.

Thân thuộc tuýp người thông minh, ứng biến nhanh chóng với mọi trường hợp. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất, con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang vào cuối tuần người tuổi Thân hoàn toàn lột xác chính nhờ việc biết tận dụng lợi thế sẵn có của mình. Đây chính là thời kỳ mà vận khí của con giáp tuổi Thân đạt mức đỉnh điểm, tin vui nối tiếp tin vui, tài lộc phát vượng vô cùng. Những người tuổi Thân sẽ có công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Mão thường hiền lành, bao dung và nhân hậu. Con giáp này dễ tha thứ cho người khác và không suy nghĩ quá nhiều. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Đó cũng là lý do khiến Mão được trời ban phúc lộc, hậu vận đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết tới cuối tuần với sự nỗ lực của bản thân, tiền bạc của tuổi Mão sẽ ngày càng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội đổi đời. Tuổi Mão sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Khi đó những khó khăn, thử thách sẽ lùi lại phía sau và nhường chỗ cho những thành quả xứng đáng với công sức mà tuổi Mão đã bỏ ra. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ thăng hoa sự nghiệp vững chắc, hôn nhân viên mãn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.