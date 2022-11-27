Bước sang tuần mới (28/11-4/12), 3 con giáp dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền tài ập đến liên miên

Tâm linh - Tử vi 27/11/2022 10:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có Quý Nhân nâng đỡ, Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền tài ập đến liên miên vào tuần mới.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi này tiếp thu hoàn toàn các kiến thức cũng như kinh nghiệm quý báu cho mình. Con giáp này được khuyên nên chuyên tâm vào một lĩnh vực nhất định thay vì ôm đồm hay dàn trải. Con giáp này đang có nhiều cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình và mang lại nguồn doanh thu đáng kể.

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên khăng khít hơn dù rõ ràng là thời gian dành cho những người thân yêu bị hạn hẹp rất nhiều. Gia đình chính là động lực để người tuổi Tuất luôn nỗ lực hết mình.

Bước sang tuần mới (28/11-4/12), 3 con giáp dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền tài ập đến liên miên - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần mới sẽ diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bước sang tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ khởi sắc và diễn ra khá ổn định. Bản mệnh biết cách phát huy tốt thế mạnh của bản thân và nắm bắt cơ hội để tạo nên bước đột phá mới. Bên cạnh khả năng kiếm tiền thì những người này còn được đánh giá cao bởi khả năng quản lý tài chính thông minh.

Bạn còn gặp được quý nhân tam hợp nên những phiền muộn về chuyện tình cảm nhanh chóng được giải quyết. Dù có những lúc mà con giáp này cảm thấy chơi vơi khi không xác định được tình cảm của đối phương, nhưng chỉ cần bản mệnh kiên trì và cho người ấy thêm thời gian thì sẽ thấy sự chờ đợi của mình không hề uổng phí.

Bước sang tuần mới (28/11-4/12), 3 con giáp dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền tài ập đến liên miên - Ảnh 2
Bước sang tuần mới, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ khởi sắc và diễn ra khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông. Tính cách hài hước và thân thiện giúp những người này có được cảm tình và sự yêu mến từ tất cả mọi người. Mối quan hệ xã giao hài hoà giúp người tuổi Mùi có được nhiều cơ hội trở mình đáng quý trên con đường công danh bổng lộc. Để cải thiện vốn thu nhập đang có, bản mệnh cần phải tranh thủ cơ hội trước mắt để hoàn thành mục tiêu của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khởi sắc. Có vẻ như không có trở ngại hay khó khăn nào có thể ngăn cách được tình yêu của tuổi Mùi với nửa kia. Tình yêu thăng hoa và nồng nàn của các cặp đôi không khỏi khiến người khác ghen tị.

Bước sang tuần mới (28/11-4/12), 3 con giáp dưới có Quý Nhân nâng đỡ, trên có Thần Tài che chở, hứng trọn lộc thiên hạ, tiền tài ập đến liên miên - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ trở nên thuận lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông