Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 22:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023.

Tuổi Dần

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, người tuổi Dần sẽ có vận tình khá hanh thông, tài lộc dồi dào, thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể. Người làm công ăn lương thì có thể nhận những nhiệm vụ mới giúp cải thiện thu nhập. Trong thời gian tới, bản mệnh có thể phải đi công tác xa nên cần chuẩn bị cả sức khỏe lẫn tinh thần. Người làm ăn kinh doanh tiếp tục phát triển thuận lợi với nhiều thương vụ có lợi nhuận tốt. Những khoản đầu tư trước đó có thể mang về cho bản mệnh số tiền lãi kha khá. Đây là cơ hội tốt để bản mệnh ổn định tài chính, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

 

Vận đào hoa của con giáp may mắn này trong giai đoạn này cũng khá tốt. Người cô đơn có thể tìm được một người để chia sẻ buồn vui. Người đã có gia đình tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, hai bên hòa hợp, thấu hiểu lẫn nhau.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người - Ảnh 1
Từ giờ đến Tết Nguyên đán, người tuổi Dần sẽ có vận tình khá hanh thông, tài lộc dồi dào, thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ sẽ đón tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn hơn từ giờ đến Tết Nguyên đán. Nhờ đó, túi tiền của bạn cũng dư dả hơn, không cần lo lắng nhiều về chuyện chi tiêu. Tuổi Mùi chỉ cần có chí tiến thủ thì nhất định sẽ có cơ hội thăng tiến, túi tiền của con giáp này ngày một đầy. Quý nhân theo gót nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian này để tạo dựng tiền đề vững chắc cho tương lai.

Về tình duyên, những người đang độc thân cũng vô cùng đào hoa khi có nhiều người để ý, muốn làm quen. Bản mệnh có thể xem xét để tìm được người mà mình muốn tiến xa hơn.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ sẽ đón tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn hơn từ giờ đến Tết Nguyên đán - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Tuất khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn làm việc chăm chỉ nên đây cũng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bạn cũng giành được nhiều thành công trong công việc, khả năng thăng tiến trong thời gian này rất lớn nên hãy duy trì phong độ để gây ấn tượng với cấp trên. 

Vận trình tình duyên của người tuổi Tuất cũng sẽ trở nên khá vượng, không chỉ chuyện tình cảm thăng hoa mà các mối quan hệ xã giao khác cũng có sự hài hòa, ăn ý. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết, khách hàng, cộng sự phối hợp ăn ý trong công việc.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán 2023, Thần Tài trải chiếu vàng, 3 con giáp hoan hỷ hứng lộc Trời, kiếm tiền nhiều vô kể, giàu sang hơn người - Ảnh 3
Chính tài nhập mệnh khẳng định nguồn thu nhập của người tuổi Tuất khá ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 16h chiều ngày hôm nay (26/11/2022), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Sau 16h chiều ngày hôm nay (26/11/2022), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng sau 16h ngày hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc