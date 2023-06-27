Bước sang thứ Tư và thứ Năm (28/6, 29/6): 3 con giáp ngồi trên đống tiền, may mắn bốn phương tụ hội, điềm dữ đến mấy hoá lành

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 08:57

Trong lá số tử vi, những con giáp này có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác. Hãy cùng xem họ là ai nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong lá số tử vi của con giáp này, sang thứ Tư và thứ Năm, Sửu sẽ có cơ hội gặp may phát tài. Con giáp gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (28/6, 29/6): 3 con giáp ngồi trên đống tiền, may mắn bốn phương tụ hội, điềm dữ đến mấy hoá lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sang thứ Tư và thứ Năm, vận may của người tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng một cách bất ngờ. Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn trước đó của tuổi Ngọ đều được giải quyết êm đẹp, công việc sẽ trở về đúng guồng quay vốn có và thậm chí hiệu suất làm việc của bản mệnh còn tăng lên.

Không chỉ công việc mà tình hình tài chính của tuổi Ngọ cũng có thay đổi theo hướng tích cực nhờ thần tài chiếu cố. Những người làm công ăn lương nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà có thể sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá. Những người làm ăn kinh doanh sẽ kí kết được nhiều hợp đồng mới, việc kinh doanh buôn bán cứ tiền vào hàng ra đều đều.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (28/6, 29/6): 3 con giáp ngồi trên đống tiền, may mắn bốn phương tụ hội, điềm dữ đến mấy hoá lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thời gian gần đây phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Sang thứ Tư và thứ Năm, tử vi dự đoán người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

Bước sang thứ Tư và thứ Năm (28/6, 29/6): 3 con giáp ngồi trên đống tiền, may mắn bốn phương tụ hội, điềm dữ đến mấy hoá lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Đúng 4 ngày cuối tuần (22/6 - 25/6), 3 con giáp 'ấm túi tiền', bạc vàng phủ phê, may mắn đứng số 2 không ai dám tranh số 1

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân vào 4 ngày cuối tuần này.

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