Bước sang tháng 12 dương lịch: Top 3 con giáp có vận trình vô cùng khởi sắc, thăng tiến như vũ bão, tài chính dôi dư, thực hiện được các dự định mua nhà mua xe, du lịch tẹt ga nếu muốn

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 08:46

Trong tháng 12 dương lịch, 3 con giáp này sẽ giàu sang và may mắn hơn người.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp dịu dàng, sống tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên rất vượng vận quý nhân, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thời điểm này bạn sẽ được tăng lương thưởng. Bạn được quý nhân đãi ngộ nên tiền tài cứ đổ về liên tục. 

Vì vậy mà bạn có nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân, tài năng được nhiều người công nhận. Trong tháng 12 dương lịch, tình duyên của bạn vô cùng viên mãn, vận đào hoa đỏ rực, có nhiều mối tình vắt vai.

Bạn đi đến đâu đều được nhiều người yêu mến, quý trọng. Đứng giữa đám đông, bạn nhanh chóng trở thành tâm điểm, nổi bật bởi sự thông minh, lanh lợi của mình. Có thể nói tháng 12 dương lịch là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Mùi, tiền tài hanh thông, sự nghiệp tăng dần đều, tình duyên rực rỡ.

Bước sang tháng 12 dương lịch: Top 3 con giáp có vận trình vô cùng khởi sắc, thăng tiến như vũ bão, tài chính dôi dư, thực hiện được các dự định mua nhà mua xe, du lịch tẹt ga nếu muốn - Ảnh 1
Có thể nói tháng 12 dương lịch là thời điểm hoàng kim của những người tuổi Mùi, tiền tài hanh thông, sự nghiệp tăng dần đều, tình duyên rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi vốn dĩ là người hiền lành, nhân hậu, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân bên cạnh giúp đỡ.

Cuộc sống tuổi Hợi hiếm khi thiếu thốn, họ phiền não vì tình cảm nhiều hơn là vật chất.

Người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi, dĩ hòa vi quý, họ không quá tham vọng nhưng lại gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Thời gian qua, tuổi Hợi cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, nhưng mọi thứ đều không đáng kể.

Tử vi học có nói, tháng 12 dương lịch, chính là lúc mà tuổi Hợi cần phát huy mọi tiềm năng vốn có để có thể xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Đặc biệt, tháng 12 dương lịch tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để làm giàu, công việc suôn sẻ, dễ dàng thăng quang tiến chức, hưng thịnh rực rỡ, nếu giữ vững tinh thần sẽ có được cuộc sống vinh hoa phú quý đến năm sau.

 

 Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có nhiều khả năng sáng tạo. Trong công việc, bạn luôn đề ra những ý kiến táo bạo giúp cho công ty ngày một phát triển. Nhờ sự nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt, Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Bạn được cấp trên trọng dụng nên sẽ có không ít thị phi, tiểu nhân ngáng đường. Vì vậy hãy hạn chế giao du hay xen vào chuyện của người khác kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân.

Mão nên tránh xa những cuộc trò chuyện mang tính công kích kẻo chuốc họa vào thân. Thời điểm tháng 12 dương lịch, tốt nhất bạn nên tập trung vào công việc. Chỉ cần bạn chăm chỉ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp và hanh thông.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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