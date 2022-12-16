Bước sang tháng 12 âm lịch: 3 con giáp ngập tràn vận may, ngồi mát hưởng lộc, ăn nên làm ra, đại phú quý, đại hưng vượng, niềm vui bùng nổ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa. Họ luôn giữ được sự bình tĩnh và thái độ mềm mỏng trong ứng xử.

Do đó, những người xung quanh thường dễ dàng bắt chuyện với con giáp tuổi Mùi. Họ thuộc tuýp người dĩ hòa vi quý và không thích gây mâu thuẫn với người khác.

Vào tháng 12 âm lịch, con giáp tuổi Mùi được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuy sự nghiệp có nhiều bước tiến nhưng sức khỏe của người tuổi Mùi trong thời gian này không tốt. Họ dễ bị đau đầu, chóng mặt. Một số người sẽ bị cảm lạnh. Họ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu thấy gì bất thường thì nên đi khám ngay.

Tuổi Dần

Là con giáp may mắn vào tháng 12 âm lịch nên dù phải trải qua khó khăn song người tuổi Dần hoàn toàn có cơ hội lật ngược tình thế và gặt hái thành công.

Hãy giữ vững định hướng của mình, bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người khác. Chỉ cần bạn cố gắng thì chắc chắn sẽ tìm ra phương án giải quyết vấn đề và được cấp trên đánh giá cao.

Phương diện tài lộc cũng có dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào khoảng thời gian giữa tuần, khi bạn tìm ra cơ hội làm ăn phù hợp với mình. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn hoàn toàn có thể khiến cuộc sống sang trang khi kiếm về một khoản dư dả.

Vào tháng 12 âm lịch, nếu bạn quyết tâm làm việc thì thành công nằm ngay trong tầm tay. Vì thế, khi đứng trước khó khăn hay cơ hội thì bạn cũng hãy mạnh dạn tiến bước và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Trong mối quan hệ tình cảm, bạn và người ấy vẫn không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng sau mỗi mâu thuẫn, hai người lại thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Bạn và người ấy dần tìm được cách dung hòa, khiến tình yêu thêm gắn kết.

Tuổi Tuất

Tháng mới đến, tử vi của người tuổi Tuất cũng có nhiều điều đổi mới. Theo tử vi phương Đông thì tháng 12 âm lịch này, người tuổi Tuất có vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Công việc không ngừng phát triển, bản mệnh có thêm nhiều cơ hội thăng tiến, kéo theo đó là thu nhập cũng gia tăng.

Các mối quan hệ xã giao được mở rộng, nhân duyên tốt nên bản mệnh cũng sẽ được hưởng lợi từ đó. Nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh của bản mệnh được khởi đầu từ chính những mối quan hệ hữu hảo đó.

Người làm kinh doanh có một tháng làm ăn tấn tới phát đạt, càng về cuối tháng lại càng thịnh vượng. Nếu có thể, những việc quan trọng hãy lui lại thời gian này để được hưởng thêm cát khí, khả năng thành công cũng sẽ cao hơn gấp nhiều lần.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.