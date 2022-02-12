Bước sang Quý 2 năm 2022, những con giáp 'số hưởng' sau sẽ được Thần Phật chiếu cố, sớm thành 'đại gia đất đai', tình duyên bừng sáng

Tâm linh - Tử vi 12/02/2022 16:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ sẽ được Thần Phật chiếu cố, sớm thành "đại gia đất đai", tình duyên bừng sáng ngay khi bước sang Quý 2 của năm 2022.

Tuổi Tý

Con giáp may mắn này sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bạn tìm kiếm được cơ hội để thay đổi cuộc sống và làm giàu. Đặc biệt, những người này nếu làm kinh doanh còn liên tục đạt được thành công, thu về nhiều lời lãi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng tự cao tự đại chỉ vì chút thành công mình mới gặt hái được, hãy giữ thái độ khiêm tốn, học hỏi từ những người xung quanh, có như vậy thì sự nghiệp mới phát triển bền vững được.

Bên cạnh đó, mối quan hệ bạn bè và các kết nối xã hội của bạn đang trải qua một số sự thay đổi lớn. Bạn có thể sẽ bất ngờ kết thúc một mối quan hệ mà bạn không bao giờ nghĩ đến. Bạn cũng có thể sẽ bắt đầu một tình bạn mới, thậm chí với người từng là kẻ thù hoặc là người mà bạn không ưa trước đây.

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có của cải tăng vọt và tài lộc dồi dào. Bạn vốn tận tâm trong công việc, nên bạn cũng sẽ làm việc chăm chỉ đến cùng. Do đó, bạn chỉ cần họ nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, bạn còn có thể được quý nhân phù trợ trong chuyện làm ăn, hùn vốn hay hợp tác. Nhờ thế, bạn có cơ hội phát triển trên diện rộng. Mọi thứ có thể sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, có tin vui về việc phát tài. 

Vận trình tình cảm khởi sắc. Công việc bận rộn cách mấy cũng không làm bạn quên đi trách nhiệm chăm lo cho đời sống hôn nhân, nuôi dạy con cái. Việc trò chuyện và chia sẻ nhiều hơn với nửa kia cũng là cách để gắn kết tình yêu trở lại.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này sẽ bước vào đại vận may mắn, mọi việc của bạn sẽ vô cùng thuận lợi, cát tường, vạn sự như ý, làm đâu thắng đó, cầu danh được danh, cầu lợi đắc lợi, cầu tài được tài. Bên cạnh đó, bạn sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ dẫn dắt bạn tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, có khả năng đổi vận vào cuối năm nay.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu tốt lành. Người độc thân có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh nên bạn dễ thoát kiếp cô đơn, trong khi đó những người đang yêu hoặc đã kết hôn cũng được nếm vị ngọt của tình yêu, mối quan hệ ngày càng gắn bó.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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