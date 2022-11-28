Trời sinh những người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành, luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người, nhờ vậy mà xung quanh họ luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn. Đa số những người tuổi Hợi đều gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, nhưng về cuộc sống vật chất thì đầy đủ vẹn toàn, tuy vậy, tuổi Hợi vẫn có nhiều sầu muộn.

Những tháng đầu năm mọi thứ không có nhiều biến đổi, nhưng từ ngày mai, thứ Ba (29/11), vận may của tuổi Hợi sẽ lội ngược dòng bất ngờ. Bên cạnh đó, những lúc khó khăn sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ hỗ trợ và giúp đỡ tuổi Hợi gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Thìn

Xét theo góc độ phong thủy, rồng được xem là linh vật chiêu tài, có khí chất quý tộc, dù gia cảnh khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực miệt mài vẫn có thể đạt được cuộc sống giàu sang. Người cầm tinh con rồng thường sống tình cảm, nhiều người muốn kết thân, nên cũng có nhiều cơ duyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Ba (29/11), người tuổi Thìn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều không như mong muốn xuất hiện liên tiếp, cũng như cần biết cách kiềm chế tính khí nóng nảy để tránh gây chuyện lớn. Dù vậy, bạn vẫn luôn có bạn bè ở bên hỗ trợ khi cần, quý nhân sẽ xuất hiện và giúp bạn vượt qua giai đoạn này. Từ đó sự nghiệp sẽ có bước chuyển biến tích cực, công việc lội ngược dòng mà thăng tiến.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, tài trí hơn người. Từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Thế nhưng để đạt tới thành công thì Dậu cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại. Trải qua thăng trầm, Dậu ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Bản mệnh chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/11, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh. Bản mệnh mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu sinh lời đó. Người làm công ăn lương cũng gặt hái được thành công. Người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.