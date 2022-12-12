Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Ba 13/12/2022, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn có cơ hội bộc lộ tài năng cũng như bản lĩnh của mình. Hãy tự tin lên khi bạn thuộc con giáp phúc tinh cao chiếu, làm gì cũng dễ dàng thành công. Tuy nhiên, bạn nên linh hoạt hơn trong cách xử lý vấn đề, đừng quá cứng nhắc vì có như thế sự nghiệp của bạn còn bay cao, bay xa.

Tam Hợp cục che chở nên những mối quan hệ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Bạn chịu đặt mình vào vị trí người khác nhiều hơn nên dễ cảm thông, thấu hiểu cho đối phương. Nhờ kỹ năng này mà bạn được lòng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

Tử vi ngày mai, thứ Ba 13/12/2022, Người tuổi Dậu trong tuần mới vận trình lên hương, làm ăn thuận lợi. Tài vận khả quan, những người khởi nghiệp sẽ có tiền đồ xán lạn, tự mình tạo ra chân trời mới. Còn người làm công ăn lương phát huy tài năng riêng, nâng cao vị thế trong tập thể. Lương thưởng của con giáp tăng lên không ngừng. Bản mệnh thỏa sức chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần mới phúc khi dâng cao, vận trình khởi sắc. Con giáp làm gì cũng đều có qúy nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi, hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong thời gian này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 13/12/2022, Bản mệnh nên chú ý về vấn đề sức khỏe của mình. Con giáp này nên từ bỏ các thói quen ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.