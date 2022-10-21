Bước sang ngày mai ngày (22/10), 3 con giáp được Thần Tài chấm “số vàng”, tha hồ hứng tiền mỏi tay, thăng quan tiến chức, giàu lên bất ngờ khiến thiên hạ phát hờn

Người tuổi Tý thông minh giỏi giang. Càng lớn họ càng bản lĩnh và mạnh mẽ khẳng định bản thân trong mọi hoàn cảnh. Bình thường, con giáp này vốn an phận, không thích bị chú ý, chỉ tập trung vào chuyện của mình. Nhưng những lúc thăng trầm khó khăn nhất, sự nổi trội vượt bật của họ sẽ thể hiện rõ nhất. Càng gặp trở ngại, họ càng trở nên bình tĩnh, lý trí và linh hoạt.

Theo tử vi học, bước sang ngày mai ngày (22/10), mọi thứ sẽ lập tức nhẹ nhàng, hanh thông với người tuổi Tý. Đặc biệt, họ sẽ gặp vận may liên tiếp dồn dập trong thời gian tới, đây được xem là thời kỳ vàng son trong năm của người tuổi Tý.

Ngưởi tuổi Mùi tuần này có công việc thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công cũng nhờ có sự hỗ trợ của bạn bè và đồng nghiệp. Cũng nhờ điều này mà một vài kẻ đã vô cùng ghen tức với bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy luôn khiêm tốn, vị tha và đừng để cho kẻ khác nắm được sơ hở của mình nhé.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (22/10), chuyện tình cảm cũng cứ theo đà tốt đẹp mà tiến. Người bên cạnh bạn chính là người thực sự yêu thương, trân trọng mình. Hãy giữ vững gia đình, tình yêu của mình dù công việc có vất vả thế nào đi chăng nữa. Trở về nhà, bạn mới thấy gia đình thực sự là nơi bình yên nhất. Tuổi Mùi có tiền nên tham gia một vài hoạt động từ thiện để có được sự yêu mến cũng như có được tâm thanh thản nhé.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (22/10), vận khí may mắn, có thể thuận lợi phát huy tài năng và bản lĩnh của người tuổi Hợi. Đường công danh hứa hẹn sẽ đạt được bước tiến mới, chỉ chờ con giáp này nhanh chân bắt lấy thời cơ. Vận trình tài lộc rủng rỉnh. Đây là cơ hội thuận lợi để con giáp này tính tới việc đầu tư tài chính phù hợp.

Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Tử vi dự báo bước sang ngày mai ngày (22/10), nếu người tuổi Hợi đã yêu một khoảng thời gian dài thì có thể tính tới chuyện kết hôn được rồi, hoặc nhân dịp này thì cầu hôn nửa kia của mình đi. Vợ chồng kết hôn nhiều năm rồi thì nên tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, nhờ vậy mà tình cảm ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm