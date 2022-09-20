Bước sang ngày 21/9: Top 3 con giáp được quý nhân che chở, trời trao phúc khí, may mắn ngập tràn, cầu được ước thấy

Theo tử vi , bước sang ngày 21/9 dương lịch, vận thế của người tuổi Dần đi lên không ngừng, cầu tài được tài, cầu danh đắc danh. Dần vốn có khí chất cao quý, trí tuệ thông minh, năng lực xuất chúng, đồng thời lại có trách nhiệm cao nên có được sự tín nhiệm cao. Thời gian này, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công.

Tử vi dự báo bước sang ngày 21/9 con giáp tuổi Mùi được Thần Tài hậu thuẫn. Tuổi Mùi trầm tính, ít nói và thường không hay chia sẻ tâm sự của mình với những người khác. Tính cách của Mùi hòa đồng, hay giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính gì. Trong công việc, con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm, không ngừng tìm tòi những cách làm hay, cách làm mới.

Tử vi cho biết tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì cơ hội làm ăn sẽ tới. Mùi nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời lớn. Người tuổi Mùi chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà mình theo đuổi thì nhất định những chú dê sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Mùi cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Mùi tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có mệnh vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì họ cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Một phần cũng nhờ con giáp này có tài ứng biến linh hoạt, có năng lực làm việc và biết san bằng mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi bước sang ngày 21/9 dương lịch, tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ trên mọi phương diện nên mọi thứ đều viên mãn thăng hoa. Người tuổi Tý vốn thông minh, sáng suốt trong công việc, tổng thể tài lộc trong ngày 21/9 không tệ, đặc biệt trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn, có tài vận hanh thông, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người còn mua nhà mua xe.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.