Bước sang năm mới, 3 con giáp có quý nhân theo gót nâng đỡ, sắp tới đổi vận, nghèo mấy cũng phát tài

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 21:45

Tử vi dự báo 3 con giáp này có khả năng đổi vận trong năm 2023, cuộc sống an nhàn hơn, tiền tiêu cũng rủng rỉnh.

Tuổi Tỵ

Bước sang năm mới, 3 con giáp có quý nhân theo gót nâng đỡ, sắp tới đổi vận, nghèo mấy cũng phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo năm 2023 là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Tỵ lột xác, thay đổi cuộc đời nhờ khí vận hanh thông. Bản mệnh hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến. Trong cuộc sống, người tuổi Tỵ sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi.

Trong công việc, Tỵ cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian người tuổi Thìn sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Người tuổi Tỵ không chỉ may mắn trên con đường tài lộc mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, Tỵ nếu còn độc thân trong thời gian tới sẽ tìm được một nửa đích thực. Người tuổi Tỵ đã có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó, trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Tuổi Dậu

Bước sang năm mới, 3 con giáp có quý nhân theo gót nâng đỡ, sắp tới đổi vận, nghèo mấy cũng phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu được dự báo sẽ nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ trong năm 2023 nên mọi nguy cơ đều có thể hóa giải. Dù mới bước vào giai đoạn nửa đầu năm vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức, gian nan nhưng nếu Dậu đủ sự kiên trì thì tới cuối năm sẽ thu hoạch được nhiều thành quả.

Năm 2023 vận khí cát lành, cát tinh chiếu mệnh sẽ hỗ trợ cho Dậu mạnh mẽ khiến vận trình trở nên thuận lợi hơn hẳn. Tử vi cho thấy vận trình công danh, sự nghiệp của Dậu bước sang một trang mới khởi sắc hơn, ổn định hơn. Thành quả mà Dậu đạt được sẽ ngày càng nhiều hơn, thu nhập cũng tăng dần đều.

Trong năm mới 2023 không cần phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc. Thời gian khiến Dậu trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Bản mệnh từng bước vươn lên đỉnh cao trong cuộc sống. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì Dậu sẽ vượt xa đối thủ cạnh tranh, chiếm lấy ưu thế vững vàng.

Tuổi Hợi

Bước sang năm mới, 3 con giáp có quý nhân theo gót nâng đỡ, sắp tới đổi vận, nghèo mấy cũng phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi thường tận tụy, đáng tin cậy. Hợi thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Thời gian gần đây, Hợi gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà Hợi nản lòng.

Bước sang năm mới 2023, Người tuổi Hợi được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, Tuất làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Trước đó Hợi gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Giờ vàng đã điểm, đúng đêm giao thừa: 3 con giáp rũ sạch vận xui, năm mới bội thu của cải

Giờ vàng đã điểm, đúng đêm giao thừa: 3 con giáp rũ sạch vận xui, năm mới bội thu của cải

Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn đối với những con giáp này. Chỉ đợi đến thời điểm thích hợp là sẽ đổi vận, đổi đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 50 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ