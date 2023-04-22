Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (23/4, 24/4), 3 con giáp trúng to GIÀU SỤ, thu tiền hốt bạc, cuộc sống an nhàn thảnh thơi

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 14:21

Dự đoán Chủ nhật và thứ 2, 3 con giáp này đều kiếm được một khoản tiền hậu hĩnh, túi tiền rủng rỉnh trông thấy.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là những người thật thà, chăm chỉ, không quản khó khăn, vất vả. Họ cũng là người khá thực tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp nên được nhiều người quý mến.

Dự đoán Chủ nhật và thứ 2, con giáp này sẽ được Thần Tài chiếu cố, nhận nhiều vận may về tiền bạc. Những người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, trong khi đó người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở, thu về một khoản kếch xù.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (23/4, 24/4), 3 con giáp trúng to GIÀU SỤ, thu tiền hốt bạc, cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong ngày Chủ nhật và thứ 2. Con giáp tuổi Thân sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục khiến những người xung quanh phải mắt tròn mắt dẹt. Vận trình công việc hanh thông, những rắc rối trước đó đều được giải quyết triệt để nhờ quý nhân soi đường chỉ lối.

Các cuộc đàm phán làm ăn đều diễn ra vô cùng trôi chảy, bạn tạo được sự tin cậy cho đối phương. Không chỉ vậy, những khoản đầu tư trước đó cũng mang về cho bạn một khoản tiền không nhỏ, phải nói là tiền đồ vô lượng.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (23/4, 24/4), 3 con giáp trúng to GIÀU SỤ, thu tiền hốt bạc, cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn thay, sau bao khó khăn thì thời gian trước khi bước sang Chủ nhật và thứ 2, Hợi sẽ không bị vận đen đeo bám nữa. Tâm trạng của bạn thoải mái hơn, vô lo vô nghĩ vì công việc khá thuận lợi, áp lực công việc cũng giảm xuống đáng kể.

Hơn nữa, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ trước đó mà năng lực làm việc của bạn được cấp trên đánh giá cao, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc ít nhất cũng nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Về tài chính, ngoài thu nhập từ công việc chính, Hợi còn kiếm được một khoản không nhỏ từ công việc ngoài luồng, cuộc sống của bạn thoải mái hơn rất nhiều, có thể mua được những thứ mình thích.

Bước sang Chủ nhật và thứ 2 (23/4, 24/4), 3 con giáp trúng to GIÀU SỤ, thu tiền hốt bạc, cuộc sống an nhàn thảnh thơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Bước sang ngày mai (28/2 âm lịch): TOP 3 con giáp tay phải hứng hồng phúc, tay trái thu bạc vàng, không trúng số độc đắc cũng nắm tiền tỷ trong tay

Tử vi có nói, trong ngày 28/2 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ may mắn gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 22/4/2023 tử vi 2 ngày tới tử vi cuối tháng 4 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát