Bước qua tuần mới (15-21/8), CÁT TINH chiếu rọi, QUÝ NHÂN nâng đỡ, THẦN TÀI gõ cửa, MAY MẮN gọi tên, THÀNH CÔNG chỉ điểm, HẠNH PHÚC vây bắt

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào tuần mới (15-21/8) nhé!

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Tuổi Ngọ

Tuần mới, người tuổi Ngọ làm việc chăm chỉ, tài vận dồi dào. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, dự báo mang lại nguồn thu dồi dào.

Trong khi đó, người làm công ăn lương thì nhờ phản ứng nhanh nên tránh được sai sót, đạt được thành tựu như mong đợi.

Người tuổi này muốn tìm công việc mới, cải thiện môi trường làm việc thì đây là thời điểm tốt để họ tham gia các cuộc phỏng vấn.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì công việc tiến triển thuận lợi, tài vận hanh thông. Họ gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được nhiều đơn hàng, doanh thu tăng lên đáng kể.

Tuổi Dậu

Tuần mới, người tuổi Dậu gặp gỡ quý nhân, tài lộc dồi dào hơn trước. Người tuổi này giàu nghị lực vươn lên, phá vỡ mọi giới hạn của bản thân nên đạt được thành tựu như mong đợi.

Người tuổi này làm công ăn lương sẽ nhận được thêm dự án, công việc để tăng thêm thu nhập. Trong khi đó, một số người sẽ làm thêm nghề tay trái, thu nhập của họ nhờ đó cũng tăng lên đáng kể.

Tuổi Tỵ

Tuần mới, người tuổi Tỵ có tài lộc lên cao. Công việc làm ăn của họ ngày càng suôn sẻ Người làm kinh doanh sẽ một vốn bốn lời, có quý nhân phù trợ. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi cũng có thêm thông tin hữu ích về vật nuôi, cây trồng.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương thì có cơ hội thể hiện năng lực, thăng tiến trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này nỗ lực hết sức mình, biến ước mơ thành hiện thực, có cuộc sống giàu có, sung túc như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoc-qua-tuan-moi-15-21-8-cat-tinh-chieu-roi-quy-nhan-nang-do-than-tai-go-cua-may-man-goi-ten-thanh-cong-chi-diem-hanh-phuc-vay-bat-491523.html