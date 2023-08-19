Bước qua tháng 9, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Tâm linh - Tử vi 19/08/2023 13:35

Tử vi dự đoán vào tháng 9, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt.

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân. Họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới. Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống năm sau sẽ thêm phần thuận lợi.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất giỏi nắm bắt cơ hội, tính cách tốt, làm việc gì cũng chu đáo. Vì vậy, con giáp này luôn tìm hiểu kỹ càng, nắm bắt rõ các vấn đề, không để mình rơi vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và bị tổn hại.

Con giáp tuổi Dậu luôn bị thúc ép tiến lên. Họ khá bận rộn trong sự nghiệp và tất nhiên thu hoạch cũng không nhỏ.

Con giáp này có nhiều bạn bè, luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Họ sẽ tạm biệt mọi khó khăn và mở ra mọi tiến bộ. Tin chắc rằng tương lai của con giáp tuổi Dậu sẽ vô cùng tươi sáng.

Bước qua tháng 9, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có tính cách rất tốt. Trong cuộc sống, họ luôn kiên định, sống có nguyên tắc, luôn có đất dụng võ để thể hiện tài năng, ưu điểm của mình.

Nhờ đó mà con giáp này được trọng dụng, khiến tương lai của họ trở nên đầy hứa hẹn. Sự nghiệp của con giáp tuổi Mão có được sự đột phá bất ngờ, công việc bước sang một giai đoạn mới.

Nếu như trước đây, người tuổi này khó kiếm được tiền hoặc làm việc gì cũng dễ thất bại thì nay mọi sự suôn sẻ, kiểm tiền nhiều hơn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Con giáp này sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu cao hơn mà không bị thua lỗ quá nhiều. Họ sẽ không nghèo quá lâu đâu!

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, ôm trọn may mắn, tương lai huy hoàng

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, ôm trọn may mắn, tương lai huy hoàng

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, đón ánh nắng tiền tài, ôm trọn may mắn, tương lai huy hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn  tử vi 12 con giáp tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 30 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 32 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026