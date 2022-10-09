Bước qua tháng 10 năm 2022: Giông bão cuốn gối ra đi, 3 con giáp may mắn ngút trời, rộn ràng đón tin vui, cần tiền là có tiền, Thần tài nâng đỡ làm gì cũng thuận

Tử vi nói rằng tuổi Tuất có Nhị Hợp nâng đỡ nên làm ăn thuận lợi. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể tìm thêm được các mối đầu tư mới, ký kết các bản hợp đồng có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng. Điều này giúp tuổi Tuất thoát khỏi khó khăn trước đó, mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, cuộc sống cũng dư dả hơn.

Tử vi dự báo bước qua tháng 10 năm 2022 , trong công việc, ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhìn thẳng vào những điểm chưa được của mình và tìm cách khách phục, sữa chữa để tiếp tục phát triển vững chắc hơn, nhanh mạnh hơn.

Tử vi 12 con giáp, Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tị nhờ có tài tinh soi chiếu nên cả nguồn thu nhập chính và thu nhập phụ của bản mệnh đều đang trên đà tăng tiến.



Bước qua tháng 10 năm 2022, người làm kinh doanh được ưu ái hơn cả khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tiền bạc rủng rỉnh hơn nên có thể thoải mái chi tiêu, song bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi nhé.

Tuổi Dần

Nhiều người cho rằng năm nay là năm Dần nên những người tuổi Dần sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, bản thân những chú hổ luôn kiên cường, bản lĩnh thì không bao giờ cam chịu số phận. Họ luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách và sẽ sớm gặt hái được thành công.

Tử vi dự báo bước qua tháng 10 năm 2022, người tuổi Dần làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Dân kinh doanh, đầu tư sẽ gặt hái tài lộc, dân làm thuê cũng lương thưởng dồi dào. Chỉ cần bạn mở lòng và quyết đoán thì nhất định thành công sẽ đến.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.