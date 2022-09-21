Bước qua tháng 10 dương lịch, dự đoán 99% trúng số độc đắc, tiền tài đi liền với giàu có, may mắn đi liền với thành công, tình yêu đi liền với hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 22:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết trong tháng 10 dương lịch có những con giáp nào viên mãn về tiền tài lẫn tình duyên nhé!

Bước qua tháng 10 dương lịch, dự đoán 99% trúng số độc đắc, tiền tài đi liền với giàu có, may mắn đi liền với thành công, tình yêu đi liền với hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với bản tính thật thà, ngay thẳng. Không những vậy, họ còn nhẫn nại, kiên cường, không ngại gian khổ và dám thử thách bản thân. Người tuổi này siêng năng, chịu khó, thấy khó khăn cũng không nản lòng. Đó cũng là lý do giúp con giáp này được đánh giá cao trong công việc.

Trong tháng 10, tài vận của người tuổi Tuất vượng hơn trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nhất định sẽ đạt được thành quả xuất sắc. Không những thế, họ còn được quý nhân, nhận thêm cơ hội đầu tư tài chính, làm ăn sinh lời. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu nắm bắt cơ hội tốt, họ có thể chuyển bại thành thắng, hái ra tài lộc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường trầm ít, nói nói. Con giáp này là người nói được, làm được, rất coi trọng chữ tín. Bởi vậy mà họ được những người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Người tuổi Dậu giàu ý chí vươn lên.

Trong tháng 10, người tuổi Dậu có tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm ăn buôn bán có duyên nên gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng có giá trị. Trong khi đó người làm công ăn lương liên tục được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức cao hơn thấy rõ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, không có sẵn nền tảng, họ vẫn không ngừng cố gắng vươn lên. Người tuổi này biết cách tiếp thu ý kiến từ những người xung quanh để hoàn thiện bản thân. Trong cuộc sống, họ bao dung, độ lượng, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Trong tháng 10, con giáp tuổi Sửu nhận thêm cơ hội mới để thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này sẽ nhận được một công việc mới với mức lương hấp dẫn hoặc một công việc làm thêm giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi này làm kinh doanh cũng nhận thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư sinh lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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