Bước qua tháng 10 dương lịch, định mệnh dẫn lối 3 con giáp trúng số độc đắc, Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc tăng vọt, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào có tình-tiền viên mãn khi bước qua tháng 10 dương lịch nhé!

Bước qua tháng 10 dương lịch, định mệnh dẫn lối 3 con giáp trúng số độc đắc, Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc tăng vọt, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang tháng 10 dương người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người có tài hùng biện, thích giao du, có nhiều bạn bè. Bạn cũng là người có tấm lòng từ bi, lương thiện, thích giúp đỡ nhưng người khác. Chính vì vậy, người tuổi này nhận nhiều phúc báo, cuộc sống càng về sau lại càng có hậu.

Bước sang tháng 10, nhiều cơ hội công việc sẽ mở ra trước mắt người tuổi Hợi khiến bạn phải băn khoăn, suy nghĩ khi đứng trước các lựa chọn. Nắm bắt đúng cơ hội, bạn sẽ kiếm được bộn tiền cũng như các mối quan hệ. Bạn sẽ có một công việc mới, một chức vụ mới hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Tý

Bước sang tháng 10, tài lộc của người tuổi Tý rất vượng. Nhờ chăm chỉ làm việc, đào sâu nghiên cứu, con giáp này đạt nhiều thành tựu, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Nhiều dự án, kế hoạch của bạn cũng được thông qua.

Ngoài ra, trong tháng này sẽ có khởi đầu mới trong sự nghiệp. Đó có thể là một dự án đầu tư, kinh doanh mới mà bạn ấp ủ đã nhiều tháng nay. Nếu biết nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc thì bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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