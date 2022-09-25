Người sinh năm Tý ngay thẳng, độc lập. Họ thường dựa vào sự nỗ lực, siêng năng của bản thân để gây dựng sự nghiệp. Trong công việc, họ khá mạnh mẽ, quyết đoán, dám thử thách bản thân, không ngại gian khổ. Ngay cả khi sa cơ lỡ vận, con giáp này vẫn không nản lòng nhụt chí.

2 ngày đầu tuần (26-27/9), con giáp tuổi Tý kiếm tiến về đầy túi mỗi ngày. Cuộc sống của họ nhờ đó cũng dần khởi sắc. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người tuổi Tý được dự đoán có tài vận dồi dào, công thành danh toại.

Những người tuổi Ngọ dù trong cuộc sống hay công việc đều có tinh thần trách nhiệm cao. Họ thông minh, tài năng hơn người, sống có đầu tóc cuối. Người tuổi này yêu thương gia đình, sống hiếu thảo với cha mẹ, chan hòa với anh chị em. Trong xã hội, người tuổi này biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu quý.

2 ngày đầu tuần (26-27/9), người tuổi Ngọ có tiền vào như nước, tin vui đến nhà. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội trong việc. Sự nghiệp của họ thêm hanh thông, thuận lợi. Con giáp này có thể phát triển sự nghiệp ổn định. Những người có ý định kinh doanh thì hãy chớp lấy cơ hội để khai trương, mở hàng.

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có thể thay đổi công việc hoặc bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. Những thay đổi mới này sẽ khiến họ tràn đầy tự tin, tiền về đầy túi. Người tuổi này được dự đoán sẽ nhận được những thành tựu đáng ghen tị.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất bản chất rất thông minh, tài năng. Họ sinh ra đã sở hữu ngoại hình đẹp và tài năng hơn người. Không những thế, họ còn có ý chí, quyết tâm cao, không vì thấy khó khăn mà chùn bước. Người tuổi này rất chân thành khi đối xử với mọi người. Họ thân thiện, rộng lượng và bao dung.

2 ngày đầu tuần (26-27/9), người tuổi Tuất được dự báo sẽ có vô số của cải, phúc khí tràn đầy. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ sớm thăng quan tiến chức. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng thu lợi bất ngờ. Nếu muốn đạt được thành công, con giáp này cần lên kế hoạch dài hạn và nỗ lực không ngừng.

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