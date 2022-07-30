Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch, VÍA GIÀU VẪN CÒN, 3 con giáp trời cho trúng tiền vàng ngập két, tình duyên đỏ thắm, danh tài đủ đầy, nhận về mọi điều tốt đẹp trong thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 03:45

Những con giáp phú quý vẫn đến đầy tay, mọi vận may còn đầy ắp, cuộc sống ngày càng thăng hoa (đúng ngày mùng 2/7 âm lịch).

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch, tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng. Với tình duyên của mình, hai bạn ngày càng có cơ hội gần nhau hơn, bản mệnh chịu khó lắng nghe giúp cả 2 thêm yêu thương, chia sẻ mọi ngọt bùi, thấu cảm và thăng hoa về lâu dài.

Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch, VÍA GIÀU VẪN CÒN, 3 con giáp trời cho trúng tiền vàng ngập két, tình duyên đỏ thắm, danh tài đủ đầy, nhận về mọi điều tốt đẹp trong thời gian tới - Ảnh 1
Con giáp Ngọ gặt hái công danh. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch này, vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện “Tam hợp “ nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài bạch cung và quan lộc cung nên những người tuổi Tuất tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển không ngừng.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhận xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp này không chỉ đón nhân hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử. Không cần ngại ngần bất cứ điều gì, dù hung tinh bủa vây hay vận rủi xung quanh, Tuất đều vượt qua, vững vàng ghi tên trong sổ vàng danh - lộc. Hứa hẹn có nhiều điều tốt đẹp đến với Tuất.

Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch, VÍA GIÀU VẪN CÒN, 3 con giáp trời cho trúng tiền vàng ngập két, tình duyên đỏ thắm, danh tài đủ đầy, nhận về mọi điều tốt đẹp trong thời gian tới - Ảnh 2
Tuổi Tuất hứa hẹn vận may đến hết năm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn nhìn chung thường hướng ngoại, cứng cỏi, không dễ dàng thỏa hiệp. Họ thuộc tuýp người hòa đồng, thân thiện. Trong số 12 con giáp, người tuổi này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Người tuổi này thích nghi tốt với hoàn cảnh, không hay kêu ca, than vãn. Đôi khi, họ một mình gánh chịu nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai.

Tất nhiên, con giáp tuổi rồng có những phẩm chất hơn người. Họ có thể xoay chuyển tình thế và tự mình vượt qua khó khăn. Người tuổi Thìn gần như là người hoàn hảo và có không ít quý nhân muốn giúp đỡ bạn.

Bước qua ngày mùng 2/7 âm lịch, con giáp tuổi Thìn có tài lộc lên như diều gặp gió. Quý nhân sẽ giúp họ thăng tiến nhanh chóng. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc khác tốt hơn.

Trong khi đó, con giáp này làm kinh doanh cũng gặp được bạn cùng chí hướng, nhân viên tâm huyết với công ty. Họ được dự báo sẽ làm ăn phát đạt, thu hái bộn tiền.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

THẦN TÀI BAN VÍA, may mắn chờ trước cửa, 3 con giáp chỉ cần bước ra là nhận lộc lá, vàng chất ngập két đúng 3 ngày tới (30/7 - 1/8 dương lịch)

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