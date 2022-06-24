Bước qua ngày hôm nay 24/6: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này may mắn chạm đỉnh, sự nghiệp thăng tiến, tiền tài chất núi, nhân duyên bền chặt

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 25/6/2022, tuổi Tý tích cực, tràn đầy năng lượng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí con giáp này còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Về phương diện tình cảm, tam hợp mang tới mối nhân duyên tốt đẹp đến với tuổi Tý trong ngày hôm nay khi con giáp này đã biết mở lòng với mọi người. Người độc thân dễ có cơ hội được tỏ tình, hứa hẹn là điểm bắt đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp.

Chính Ấn mang lại ánh sáng để con giáp tuổi Tý tích cực, tràn đầy năng lượng để bạn thực hiện nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Chính Ấn mang lại ánh sáng để con giáp tuổi Tý tích cực, tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 25/6/2022, sự ghi nhận của mọi người khiến cho tâm trạng của tuổi Tỵ tốt lên rất nhiều. Cũng nhờ như vậy, con giáp này có thêm sự tự tin khi giải quyết mọi công việc. Điều này đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ có một ngày vô cùng hiệu quả.

Hỏa - Thổ tương sinh có thể hỗ trợ con giáp tuổi Tỵ cải thiện khó khăn tài chính hiện tại, có thể có người giúp để bạn có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mặt khác, bản mệnh thời gian này nỗ lực không ít nên bạn cũng cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong phòng, cửa phòng thai phụ, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Hỏa - Thổ tương sinh có thể hỗ trợ con giáp tuổi Tỵ cải thiện khó khăn tài chính hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 25/6/2022, Kim Thổ tương sinh dự báo tuổi Thân có tiền bạc, có thể đó là vì con giáp này được nhận lương, thưởng. Tiền bạc rủng rỉnh nhưng đừng vội tiêu hoang, mọi việc đều cần phải có kế hoạch, nhất là những món đồ đắt tiền.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy dù hoàn cảnh thế nào thì bạn cũng có suy nghĩ vô cùng tích cực, và chính nhờ thế, bạn thu hút được sự chú ý của những nhân vật đặc biệt, cũng như sự đánh giá cao từ phía họ. Nhờ đó mà bạn quên đi hết các khó khăn mà bản thân đang đối mặt.

Tam hợp cũng mang tới tin vui tình cảm đến cho tuổi Thân, có thể đó là tin cưới hỏi, thêm thành viên mới hoặc đơn giản là bản mệnh được nhận quà từ người mà mình thương yêu. Tình yêu của những cặp đôi cũng đang ở giai đoạn đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy dù hoàn cảnh thế nào thì bạn cũng có suy nghĩ vô cùng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo