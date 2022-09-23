Bước qua ngày hôm nay 23/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc vượng phát, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 12:33

Bước qua ngày hôm nay, 3 con giáp này thoát cảnh khổ tận cam lai, vận trình khởi sắc, thu nhập khả quan, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra hanh thông. Khả năng lãnh đạo gặp thời cơ tốt nên được phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, con giáp này như được tiếp thêm động lực để đối diện với những thách thức nối tiếp nhau phía trước.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Tài vận có dấu hiệu tăng không ngừng giúp tuổi này có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo nghĩ nhiều.

Tuổi Dậu ngày mai giàu tình yêu thương đối với gia đình của mình. Bản mệnh chịu khó chịu khổ dám hi sinh chính mình vì đối phương. Tử vi ngày mới cho biết, biểu hiện lớn nhất chính là họ nguyện chi tiêu tiền nong cho người kia. Đặc biệt là tiêu tiền cho người trong gia đình.

Bước qua ngày hôm nay 23/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc vượng phát, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 1
Công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chính Tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày mai. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ được nhận một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Nếu từ trước đến nay, bạn vẫn luôn sống tiết kiệm và chi tiêu có kế hoạch thì dù tiền lương cao hay thấp, bạn vẫn có thể duy trì một cuộc sống ổn định. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể thu được một khoản lời lãi nhất định.  

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh thời điểm này rất tốt. Bạn luôn có ý thức cao trong việc phòng hơn chống, nhờ đó mà ngăn ngừa được kha khá bệnh trong thời điểm thời tiết đang thay đổi như hiện nay.

Bước qua ngày hôm nay 23/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc vượng phát, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 2
Chính Tài chiếu mệnh đảm bảo cho người tuổi Sửu có một nguồn tài chính ổn định trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Đường sự nghiệp mở ra với vô vàn những cơ hội mới, tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi Mùi. Khởi đầu may mắn êm xuôi cũng không cho phép con giáp này có sự chủ quan, lơ là hay coi thường người khác.

Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh có được không hẳn là nhờ may mắn, bởi phần lớn đó là kết quả của sự nỗ lực, chăm chỉ của con giáp này.

Tình yêu của các cặp đôi như được chắp thêm đôi cánh, dù đã yêu lâu nhưng hai bạn vẫn thấy tình yêu tươi mới như thuở ban đầu. Hôm nay cũng là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình cảm gia đình bằng việc xuống bếp nấu những món sở trường để cả nhà cùng thưởng thức.

Bước qua ngày hôm nay 23/9: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này nay gặt trái ngọt, vận trình khởi sắc, xui rủi tránh xa, may mắn ùn ùn kéo tới, tài lộc vượng phát, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Đúng giờ Tý ngày mai 24/9: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rạn rỡ, hợp đồng rốt ráo, thu nhập vượng sắc, bản mệnh tiền tài đỏ thắm, chỉ sợ tiêu xài không hết

Tử vi dự đoán vào đúng giờ Tý ngày mai, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh vượng sắc, hợp đồng rốt ráo, sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang.

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