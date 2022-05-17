Bước qua ngày hôm nay 17/5: Top 3 con giáp này gặp thời đổi vận, cầu được ước thấy, xui xẻo tan biến, vận may bùng nổ, sung túc ấm êm

Công việc của tuổi Dần ngày mai tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhanh chóng có được những thành tích mà không phải ai cũng có được.

Đây cũng là thời điểm để tuổi Dần bứt phá trên chặng đua quyền lực phía trước. Con giáp này thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt và có những cách xử lý sáng tạo, gây được ấn tượng với tập thể về năng lực làm việc của mình.

Sự xuất hiện của Chính Ấn như lời khẳng định chắc nịch về năng lực của bản mệnh. Chẳng ai có thể phủ nhận sự xuất chúng của bạn, tuy nhiên, đừng vì thế mà quá ỷ lại vào bản thân. Hãy luôn học hỏi và làm mới chính mình, cơ hội thăng tiến của bạn sẽ còn thênh thang rộng mở hơn nữa.

Trong ngày mai, bản mệnh dễ mắc các bệnh về thận, não bộ, bàng quang, các bệnh phụ khoa ở nữ giới. Bạn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Các vấn đề về gan có thể sẽ làm phiền bản mệnh. Con giáp này nên tránh việc sử dụng đồ uống có chất kích thích, hạn chế rượu bia, thuốc lá…

Công việc của tuổi Dần ngày mai tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhanh chóng có được những thành tích - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Ấn xuất hiện đã mang đến cho người tuổi Mão những tin tốt lành trong công việc. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kỹ thuật hay dịch vụ thì đều gặt hái được những trái ngọt mà bạn đã vun vén bồi đắp bấy lâu nay.

Kể cả khi có vấn đề phát sinh thì với tài trí của mình, con giáp này sẽ nhanh chóng xử lý vấn đề mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của ai khác. Cấp trên đã sớm nhận ra và đánh giá cao khả năng của mình. Cơ hội để bạn được đảm nhận những trọng trách mới trong thời gian này sẽ là rất cao.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Ngũ hành tương sinh mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của tuổi Mùi. Tuy nhiên hãy nhớ chuyện riêng tư nên giữ cho mình, việc khoe khoang tình cảm đôi lứa có khi lại là con dao hai lưỡi.

Ngũ hành tương sinh mang đến những điều tốt đẹp cho chuyện tình duyên của tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ 4 này, được sự hỗ trợ của Chính Tài, người tuổi Thân có thể vững tâm với số tiền mình có trong tay. Sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc đã giúp cho nguồn thu nhập của bạn dần ổn định và liên tục tăng tiến lên mỗi ngày.

Cấp trên nhìn thấy tiềm năng ở bạn và giao cho bạn những nhiệm vụ mới, tạo cho bạn những cơ hội hiếm ai có được. Hãy tranh thủ thời cơ này để tạo chỗ đứng vững chãi cho bản thân, mở ra cánh cửa thành công phía trước.

Tài tinh xuất hiện nhắc nhở cho con giáp này, nếu con giáp này cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian.

Trong chuyện tình cảm gia đình, bầu không khí trong gia đình bạn trở nên nặng nề, u ám hơn trước. Những bất đồng mâu thuẫn không được hóa giải cứ cháy âm ỉ ngày qua ngày, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thứ 4 này, được sự hỗ trợ của Chính Tài, người tuổi Thân có thể vững tâm với số tiền mình có trong tay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.