Bước qua ngày hôm nay, 16/12/2022, TOP 3 con giáp chẳng lo cơm áo gạo tiền, tài lộc dư dôi, cát khí đủ đầy, đi đến đâu may mắn đến đó, bản mệnh sung sướng như tiên

Thực Thần là cát thần che chở cho vận trình của người tuổi Tị trong ngày mai, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài.

Trong khi đó, những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc bình ổn và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp ngày thứ 7 của tuổi Mùi lên như diều gặp gió. Bạn đón nhận nhiều tin vui mới từ công việc làm ăn, kinh doanh cũng như có mối quan hệ thuận lợi, tốt đẹp với khách hàng. Đây cũng là thời điểm bứt tốc cho các kế hoạch cuối năm.

Người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp bạn tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ. Nếu ở thời điểm này được chỉ đường mách nước cho những cơ hội làm ăn bất ngờ đừng chần chừ thêm nữa, tranh thủ tiến hành ngay bạn nhé.

Tình cảm bình ổn, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần của Mùi trong ngày này. Hai hành Thổ tương hòa nên tình cảm thiên về truyền thống. Bạn là người hiền lành, điềm tĩnh và đáng tin cậy trong con mắt của mọi người. Nhân duyên không phải tự nhiên đến mà nhờ vào tính cách của bạn.

Sự nghiệp ngày thứ 7 của tuổi Mùi lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong công việc, bạn được đánh giá là người siêng năng, hết lòng vì mọi người. Bạn có tố chất của một nhà lãnh đạo tài năng. Bên cạnh đó, bạn cũng được khen ngợi bởi khả năng ăn nói khéo léo, dễ dàng thuyết phục người khác.

Tử vi 12 con giáp ngày mai cũng dự đoán, 17/12 là ngày may mắn về đường tình duyên đối với tuổi Thìn. Hai bạn cùng tận hưởng những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, bạn và người ấy ngày càng thân thiết và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Người độc thân tỏ tình sẽ có nhiều khả năng được chấp nhận.

17/12 là ngày may mắn về đường tình duyên đối với tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo