Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp tài lộc phất lên vùn vụt, giàu sang bền vững, tiền cứ vơi lại đầy

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào. Có người đang đố kỵ với thành công của bản mệnh nên bày mưu ném đá giấu tay, quấy phá.

Vận trình tình duyên gặp nhiều trắc trở. Bản mệnh những tưởng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng mọi thứ không đơn giản như thế, hạnh phúc có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Ngoài ra con giáp này cũng có thể gặp phải sự cố trong chuyện làm ăn, thất thoát tiền bạc vì kế hoạch hợp tác đổ bể bất ngờ. Đối tác thay đổi ý định vào phút chót khiến bản mệnh không kịp trở tay. Song đó rất có thể là âm mưu của kẻ tiểu nhân, vì vậy đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn. Dù bản mệnh vẫn có thể gặp nhiều áp lực nhưng vận may sẽ bị đảo ngược vào thời gian tới.

Con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội và may mắn, nhất là trong sự nghiệp và tài chính. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện.

Vậy nên người tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội này. Nếu biết tận dụng tốt thì nhất định sẽ thu được lợi nhuận ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tham vọng với vị trí cao.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mong muốn bạn đạt vị trí cao, luôn cố gắng.

Tình cảm: Tình cảm bạn luôn chủ động làm hoà, không muốn mâu thuẫn quá mức xảy ra.

Tài lộc: Tạo nên mức chi tiêu mong muốn, làm việc ổn định.

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.