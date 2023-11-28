Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp tài lộc phất lên vùn vụt, giàu sang bền vững, tiền cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 20:05

Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp sau trúng lộc phú quý, tiền tài đủ đầy, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 29/11/2023, tuổi Ngọ được nhắc nhở nên thận trọng khi tiến hành bất cứ công việc hay triển khai kế hoạch nào. Có người đang đố kỵ với thành công của bản mệnh nên bày mưu ném đá giấu tay, quấy phá.

Ngoài ra con giáp này cũng có thể gặp phải sự cố trong chuyện làm ăn, thất thoát tiền bạc vì kế hoạch hợp tác đổ bể bất ngờ. Đối tác thay đổi ý định vào phút chót khiến bản mệnh không kịp trở tay. Song đó rất có thể là âm mưu của kẻ tiểu nhân, vì vậy đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai.

Vận trình tình duyên gặp nhiều trắc trở. Bản mệnh những tưởng mình đã gặp đúng người vào đúng thời điểm, tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình nhưng cuối cùng mọi thứ không đơn giản như thế, hạnh phúc có thể tuột khỏi tay bất cứ lúc nào.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tuất

Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp tài lộc phất lên vùn vụt, giàu sang bền vững, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão trong thời gian tới sẽ gặp nhiều may mắn. Dù bản mệnh vẫn có thể gặp nhiều áp lực nhưng vận may sẽ bị đảo ngược vào thời gian tới.

Con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều cơ hội và may mắn, nhất là trong sự nghiệp và tài chính. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện.

Vậy nên người tuổi Mão nên nắm bắt cơ hội này. Nếu biết tận dụng tốt thì nhất định sẽ thu được lợi nhuận ngoài mong đợi.

Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp tài lộc phất lên vùn vụt, giàu sang bền vững, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay tham vọng với vị trí cao.  

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân mong muốn bạn đạt vị trí cao, luôn cố gắng.

Tình cảm: Tình cảm bạn luôn chủ động làm hoà, không muốn mâu thuẫn quá mức xảy ra. 

Tài lộc: Tạo nên mức chi tiêu mong muốn, làm việc ổn định.  

Sức khoẻ: Chú ý thời gian nghỉ ngơi, hạn chế ra ngoài vào buổi đêm.

Bước qua ngày 29/11/2023, 3 con giáp tài lộc phất lên vùn vụt, giàu sang bền vững, tiền cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ đây đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024: 3 con giáp uống cạn lộc trời, đón ánh nắng tiền tài, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời dư dả

Từ đây đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024: 3 con giáp uống cạn lộc trời, đón ánh nắng tiền tài, làm ăn xuôi thuận, cuộc đời dư dả

Từ đây đến ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2024, 3 con giáp sau đón nhận nhiều tin vui, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi, cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'