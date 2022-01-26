Bước qua ngày 28/01/2022, top 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn', vén hết tài lộc thiên hạ, sắm vàng đón năm mới

Trong 3 tuần tới, con giáp này làm gì cũng sẽ được như ý nguyện và khởi sắc. Đồng thời, bạn còn được Thần Tài soi chiếu nên làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Ở phương diện tình cảm, tình cảm giữa bạn và đối phương được hâm nóng và mặn nồng hơn trước, nhờ đó mà bạn luôn cảm thấy tự tin, có động lực hơn rất nhiều để vun vén hạnh phúc lứa đôi. Những người độc thân thể hiện được sức hấp dẫn của mình nên nhận được tín hiệu theo đuổi của nhiều đối tượng khác nhau.

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Tuổi Ngọ

Chuyện tiền bạc của người thuộc con giáp này có khởi sắc hơn, bạn nhận được những gì tương xứng với công sức đã bỏ ra. Đây quả là động lực và là niềm an ủi rất lớn cho bạn trong một tuần đầy rẫy khó khăn. Nếu sắp xếp được công việc và thời gian, bản mệnh cũng có thể lên dần các kế hoạch làm ăn khi ra Tết. Đặc biệt, người trẻ tuổi không nên quá nóng lòng thử sức mà hãy dành thêm thời gian để bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình, tránh những nguy cơ hao tổn không đáng có. Nếu lên kế hoạch gì, bạn cũng nên đi từ từ từng bước một.

Con đường nhân duyên của tuổi Ngọ sẽ nở rộ và tràn ngập màu hồng. Nếu bạn đang độc thân, đừng để những vấn đề quá khứ chen vào hiện tại. Cuộc sống hiện tại là quý giá hơn cả, hãy vun vén cho những mối quan hệ để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bản thân.

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Tuổi Dậu

Do có cát tinh chiếu mệnh và không ngừng cố gắng, nỗ lực của chính bản thân, những người tuổi Dậu cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Vì thế, khi được giao những nhiệm vụ quan trọng, bạn hãy sẵn sàng nhận trách nhiệm và coi đó là bậc thang giúp mình dần thăng tiến. Người làm công ăn lương được thưởng nóng, trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ, nhờ đó mà khoảng cách hai người dần được rút ngắn. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.