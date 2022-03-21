Bước qua ngày 22/3, VẠN SỰ VIÊN MÃN, 3 con giáp này sự nghiệp thăng hoa, tài chính lên hương, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 21:59

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này đường công danh sự nghiệp gặp điềm lành khi bước qua ngày 22/3, tài chính vững mạnh không ngờ, công danh sự nghiệp lên hương thấy rõ, tiền chất chật két, vàng bạc đầy nhà.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thân trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Thân khi đối diện với khó khăn thử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Bước qua ngày 22/3, tuổi Thân chính là con giáp thăng quan phát tài tới tấp. Người tuổi Thân càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Thân không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên.

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Bước qua ngày 22/3, tuổi Thân chính là con giáp thăng quan phát tài tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên con giáp giàu sang này sẽ sớm có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn.

Thời gian qua dù khá khá chật vật vì bị sao xấu chiếu mệnh, thế nhưng bước qua ngày 22/3 đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ.

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Bước qua ngày 22/3 đời Ngọ sẽ sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tham vọng lớn và không muốn mình chịu thua thiệt trước bất cứ ai. Con giáp này luôn muốn mình là người đi tiên phong và khiến người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Đa số những người này đều gặt hái được thành công nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống.

Bước qua ngày 22/3, tuổi Dần sẽ có cơ hội lội ngược dòng cả về nhân duyên lẫn tài vận. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, tạo điều kiện giải quyết khó khăn, xây dựng sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, đối với tuổi Dần là khoảng thời gian đáng mong chờ.

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Bước qua ngày 22/3, tuổi Dần sẽ có cơ hội lội ngược dòng cả về nhân duyên lẫn tài vận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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