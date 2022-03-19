Tử vi 7 ngày tới (20/3 - 26/3), Kim Tài báo mệnh, 3 con giáp này phú quý cát tường, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp lên hương, thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi 12 con giáp, vào 7 ngày tới (20/3 - 26/3), cuộc sống tuổi Thân cũng có nhiều hỷ sự. Đặc biệt, đây sẽ là giai đoạn mà tuổi Thân sẽ tìm được nhiều cơ hội mới để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Có thể hiện tại họ đang thấy mọi thứ mơ hồ nhưng không nên quá lo lắng, chỉ cần định sẵn mục tiêu trong đầu và dũng cảm bước về phía trước, họ nhất định sẽ thành công vang dội. Trong 7 ngày tới (20/3 - 26/3) này, tuổi Thân có thể đổi đời nhờ những khó khăn mà họ đã trải qua, sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cục diện.

Theo tử vi 7 ngày tới (20/3 - 26/3), con đường công danh của người cầm tinh Rắn trong sẽ có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng. Trong giai đoạn này, dù sóng gió nhiều nhưng cũng sớm qua, tuổi này có những ngã rẽ bất ngờ để thoát khỏi cơn nguy nan.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa rực rỡ hơn về cả sự nghiệp lẫn tài lộc. Đặc biệt, tuổi Tỵ khổ tận cam lai, không những được Thần Tài chiếu cố nồng hậu mà còn có quý nhân bên cạnh, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, buôn bán “1 vốn 4 lời”.

Theo tử vi 7 ngày tới (20/3 - 26/3), con đường công danh của người cầm tinh Rắn trong sẽ có rất nhiều dấu hiệu đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 7 ngày tới (20/3 - 26/3), người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Tuổi Mùi sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài.

Tuổi Mùi sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong 7 ngày tới (20/3 - 26/3) hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai.

Trong 7 ngày tới (20/3 - 26/3), người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.