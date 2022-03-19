Sau ngày 20/3, Nhật Nguyệt soi đường, 3 con giáp này mở cửa đón Thần Tài, trải hoa chờ Quý Nhân, may mắn tràn trề, nhàn nhã hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 22:41

Tử vi 12 con giáp cho rằng, nhờ có sự ghé thăm của Quý Nhân và Thần Tài mà 3 con giáp này có thể chất vàng đầy két, đếm tiền mỏi tay, giàu có vượt trội, sự nghiệp vững mạnh sau ngày 20/3.

Tuổi Tuất

Sau ngày 20/3, tuổi Tuất chính thức đổi đời, vận may của tuổi Tuất có dấu hiệu cải thiện đáng kể, những khó khăn còn tồn đọng trong thời gian qua sẽ được giải quyết triệt để. Trong thời gian này, công việc tuổi Tuất sẽ hanh thông, thuận lợi.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì họ sẽ lập công vang dội. Sau ngày 20/3, tuổi Tuất sẽ nhận được tin vui về tài vận, tìm được cơ hội phát tài trong năm nay. Vì vậy, tuổi Tuất có khả năng trở thành đại gia, nếu không cũng là người thành công trong cuộc sống khi sở hữu tình tiền viên mãn.

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Sau ngày 20/3, tuổi Tuất chính thức đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn sau ngày 20/3, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều khởi sắc. Đây là thời kỳ mà tuổi Tỵ nên có nhiều dự định và kế hoạch, song song đó tuổi Tỵ cố gắng nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn, vì khổ tận cam lai nên tuổi Tỵ nếu biết nắm bắt cơ hội thì có thể xây dựng được cuộc sống giàu sang viên mãn.

Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ sau ngày 20/3 trở đi, tuổi Tỵ đi đến đâu cũng có quý nhân chiếu cố, việc ban đầu tuy khó khăn nhưng trong đó lại tiềm ẩn cơ hội giúp tuổi Tỵ đổi đời.

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Tử vi 12 con giáp tiết lộ, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn sau ngày 20/3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau ngày 20/3, bởi vì điềm lành cát lợi nên vận trình tuổi Dần rất khó chuyển biến thành hung. Đồng thời, trong thời gian này, nguồn động lực, sự tự tin của tuổi Dần cũng cải thiện đáng kể, họ ít tiêu cực hơn, thay vào đó càng tích cực, chủ động tranh giành lợi ích cho bản thân.

Nhâm Thủy là sao Thiên Ấn của tuổi Tuất đại diện cho trưởng bối và chứng chỉ chức danh. Như vậy, tuổi Tuất ắt được quý nhân nhắc nhở mà tự mình gặt hái chứng chỉ tư chất tương ứng hoặc được thăng cấp. Ngoài ra, trong Ngũ hành, sao Thủy đại diện cho vật chất nên tuổi Tuất cũng chiếm ưu thế lớn trong tài vận, của cải.

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Sau ngày 20/3, bởi vì điềm lành cát lợi nên vận trình tuổi Dần rất khó chuyển biến thành hung - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 20/3, cây TÀI LỘC nở rộ, lá VÀNG lá BẠC bay vào túi 3 con giáp này, công danh sự nghiệp vững mạnh, tài chính lên hương thấy rõ

Bước qua ngày 20/3, cây TÀI LỘC nở rộ, lá VÀNG lá BẠC bay vào túi 3 con giáp này, công danh sự nghiệp vững mạnh, tài chính lên hương thấy rõ

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp này có vận trình công danh sự nghiệp và tài chính lên hương nên cơ may phát tài đã điểm, dễ dàng làm giàu, danh lợi song toàn khi bước qua ngày 20/3.

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