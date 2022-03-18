Tử vi 4 ngày tới (19/3 - 22/3), THẦN TÀI tái xuất ban phát tiền của cho 3 con giáp này, lộc lá đầy tràn, QUÝ NHÂN độ trì, đường công danh rực sáng

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 17:50

Theo tử vi 4 ngày tới (19/3 - 22/3), vận trình rực sáng nhờ có mệnh Thần Tài, 3 con giáp này lại được thêm Quý Nhân độ trì nên công danh vượng phát, tiền của tăng cao, mua nhà sắm xe đủ đầy, thành tích vượt trội, lương thưởng gấp bội.

Tuổi Hợi

Trong 4 ngày tới (19/3 - 22/3), cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ.

Theo tử vi 4 ngày tới (19/3 - 22/3), tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

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Trong 4 ngày tới (19/3 - 22/3), cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, 4 ngày tới (19/3 - 22/3) cung Quan Lộc của tuổi Tuất sẽ tỏa sáng. Con giáp này tìm được hướng phát triển đúng đắn và nhờ vậy mà đi nhanh, đi xa hơn. Ngoài ra, tuổi Tuất cũng gặp quý nhân giúp đỡ, thần tài chiếu cố nên thường gặp vận may tài lộc.

So với những con giáp khác, tuổi Tuất nếu thành công thì thường là do sự phấn đấu vượt khó, nỗ lực của bản thân mà thành. Họ là con giáp chăm chỉ, không quản ngại trắc trở, khó khăn. Nếu con giáp này đặc biệt gặp nhiều chuyện không hay trong thời gian qua thì đây là thời điểm để họ được bù đắp, "hái quả ngọt".

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Theo tử vi 12 con giáp, 4 ngày tới (19/3 - 22/3) cung Quan Lộc của tuổi Tuất sẽ tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp trong 4 ngày tới (19/3 - 22/3). Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm.

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Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt đẹp trong 4 ngày tới (19/3 - 22/3) - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tử vi cuối tuần này, 3 con giáp này được Kim Thần độ trì nên thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại, cầu được ước thấy

Dự đoán tử vi cuối tuần này, 3 con giáp này được Kim Thần độ trì nên thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại, cầu được ước thấy

Tử vi cuối tuần này dự đoán, 3 con giáp này sự nghiệp phát triển, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đống, két sắt đầy tràn, vận trình lên hương.

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