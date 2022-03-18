Dự đoán tử vi cuối tuần này, 3 con giáp này được Kim Thần độ trì nên thuận buồm xuôi gió, công thành danh toại, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 14:50

Tử vi cuối tuần này dự đoán, 3 con giáp này sự nghiệp phát triển, tiền của dồi dào, vàng bạc chất đống, két sắt đầy tràn, vận trình lên hương.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công. Trong cuối tuần này, những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ. Công việc tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Theo tử vi cuối tuần này, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tự nguyện giúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào không ngừng. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý cần phải nỗ lực nắm bắt thời cơ, có khi đổi đời lúc nào không hay.

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Trong cuối tuần này, những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người nói ít làm nhiều, có trách nhiệm mà cũng có bản lĩnh, linh hoạt vượt qua nghịch cảnh. Khi đối mặt với khó khăn, tuổi Thìn chuộng lối giải quyết tự thân, im lặng nên những gì con giáp này làm đều xuất phát từ tận trong tâm trí.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình cuối tuần này có thể giúp tuổi Thìn thăng hoa hơn. Con giáp này sẽ được cả thần tài và quý nhân phù trợ, thành ra làm gì cũng suôn sẻ. Vốn là con giáp có nội lực, cộng thêm hỗ trợ từ bên ngoài, tuổi Thìn có thể dễ dàng đạt được những đỉnh cao mới. Nhờ vậy, tuổi Thìn có thể đón năm mới "ấm no", cuộc sống cũng vui vẻ hơn.

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Theo tử vi 12 con giáp, vận trình cuối tuần này có thể giúp tuổi Thìn thăng hoa hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ gặp phải khá nhiều khó khăn trong thời gian qua, tuy nhiên trong cuối tuần này, vận số của họ thay đổi rõ rệt, được nhiều cát tinh nâng đỡ nên vận khí của bạn tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Tài lộc của họ vào cuối tuần này khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

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Tài lộc của họ vào cuối tuần này khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 19/3, Kim Tài hiển linh, 3 con giáp này ăn nên làm ra, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

Bước qua ngày 19/3, Kim Tài hiển linh, 3 con giáp này ăn nên làm ra, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con con giáp này được Kim Tài chiếu mệnh nên mệnh công danh vượng phát không ngờ, sự nghiệp hanh thông thấy rõ, làm một hưởng mười, đi phú đại quý khi bước qua ngày 19/3.

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