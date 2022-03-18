Bước qua ngày 19/3, Kim Tài hiển linh, 3 con giáp này ăn nên làm ra, vạn sự như ý, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 12:40

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con con giáp này được Kim Tài chiếu mệnh nên mệnh công danh vượng phát không ngờ, sự nghiệp hanh thông thấy rõ, làm một hưởng mười, đi phú đại quý khi bước qua ngày 19/3.

Tuổi Tý

Bước qua ngày 19/3, cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian này, tuổi Tý cũng là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt nhờ có vận may lội ngược dòng, quý nhân tề tựu bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để tuổi Tý thăng hoa.

Theo tử vi 12 con giáp, giai đoạn này, nếu tuổi Tý nắm bắt được cơ hội tốt, thì sẽ trở thành những người giàu có, tiền bạc dư dả, muốn đầu tư thì đầu tư, muốn tận hưởng thì cũng không thành vấn đề. Bên cạnh đó, đây sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Tý phát huy thế mạnh, cuộc sống tương lai ngày càng thành công.

tu vi 12 con giap 1
Bước qua ngày 19/3, cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua ngày 19/3, người tuổi Dậu vượt qua nhiều trở ngại. Cuộc sống cũng như công việc của họ ngày càng khởi sắc. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả, con giáp này cũng tìm được hướng đi cho riêng mình. Người làm công ăn lương sẽ có sáng kiến mới giúp cải tiến công việc, tăng cường năng suất lao động.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân, có thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ giúp mở rộng công việc kinh doanh. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

tu vi 12 con giap 2
Bước qua ngày 19/3, người tuổi Dậu vượt qua nhiều trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước qua ngày 19/3, con giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân. Nhờ có hồng vận bất ngờ này, người tuổi Ngọ sẽ thuận lợi giải quyết những vướng mắc, trăn trở còn sót lại cũng như có cơ hội kiếm thêm thu nhập,

Thời gian này, thần tài sẽ đặc biệt chiếu cố tuổi Ngọ. Nhờ vậy, khi bước qua ngày 19/3, tuổi Ngọ không chỉ tích góp được một khoản kha khá mà đường hoạn lộ cũng khởi sắc hơn. Tuổi Ngọ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn này, được "hưởng" quả ngọt từ những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua.

tu vi 12 con giap 3
Bước qua ngày 19/3, con giáp tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần để đón vận may và quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý 2 năm 2022, vận mệnh 3 con giáp này có Tài Thần điểm tô nên phúc khí hơn người, tài lộc khoe sắc, may mắn tề tựu

Quý 2 năm 2022, vận mệnh 3 con giáp này có Tài Thần điểm tô nên phúc khí hơn người, tài lộc khoe sắc, may mắn tề tựu

Tử vi quý 2 năm 2022 cho hay, 3 con giáp này có mệnh phát tài nên phúc lộc tràn trề, may mắn đủ đầy, tăng lương thăng chức dễ dàng, sự nghiệp công danh thuận lợi, một bước lên hương, lộ trình rộng mở.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới